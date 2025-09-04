Mihai Stoica anunţă că FCSB a fost sancţionată de UEFA pentru rasism
Mihai Stoica, preşedintele CA al FCSB, a anunţat într-un mesaj postat pe Facebook că echipa sa a fost sancţionată de UEFA cu o amendă de 30.000 de euro, iar inelul 1 al galeriei va fi închis la meciul cu Young Boys Berna, din Liga Europa, pentru rasism, transmite News.ro.
„Reprezentantul FARE – ca de obicei – a căutat pete în instalaţia de iluminat nocturn şi a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitaţi de UEFA) omul a filmat câţiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde şlagărul rapidist. Long story short, inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism.
Plus o amendă de 30,000€. Cu virgulă, nu cu punct. Mulţumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteţi patrioţi şi mereu alături de campioana României. Totodată, am vaga senzaţie că cineva regizează chestiile astea”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.
FCSB a învins Aberdeen FC, scor 3-0 la Bucureşti, la 28 august, în manşa secundă a play-off-ului Ligii Europa. În tur, scorul a fost 2-2.
Campioana României va juca primul său în faza principală a competiţiei la 25 septembrie, în deplasare, cu echipa olandeză Go Ahead Eagles.
Următorul meci va avea loc la Bucureşti, pe Arena Naţională, contra formaţiei elveţiene Young Boys Berna, în 2 octombrie.
FCSB, program Europa League sezonul 2025 – 2026:
- 25 septembrie / Go Ahead Eagles – FCSB
- 2 octombrie / FCSB – Young Boys
- 23 octombrie / FCSB – Bologna
- 6 noiembrie / FC Basel – FCSB
- 27 noiembrie / Steaua Roşie Belgrad – FCSB
- 11 decembrie / FCSB – Feyenoord
- 22 ianuarie / Dinamo Zagreb – FCSB
- 29 ianuarie / FCSB – Fenerbahce.
