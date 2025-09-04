G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Mihai Stoica anunţă că FCSB a fost sancţionată de UEFA pentru rasism

Galeria roș-albastră a celor de la FCSB pe Arena Națională din București.
Fani ai FCSB / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Mihai Stoica anunţă că FCSB a fost sancţionată de UEFA pentru rasism

Sportz4 Sep 0 comentarii

Mihai Stoica, preşedintele CA al FCSB, a anunţat într-un mesaj postat pe Facebook că echipa sa a fost sancţionată de UEFA cu o amendă de 30.000 de euro, iar inelul 1 al galeriei va fi închis la meciul cu Young Boys Berna, din Liga Europa, pentru rasism, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Reprezentantul FARE – ca de obicei – a căutat pete în instalaţia de iluminat nocturn şi a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitaţi de UEFA) omul a filmat câţiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde şlagărul rapidist. Long story short, inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism.

Plus o amendă de 30,000€. Cu virgulă, nu cu punct. Mulţumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteţi patrioţi şi mereu alături de campioana României. Totodată, am vaga senzaţie că cineva regizează chestiile astea”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

FCSB a învins Aberdeen FC, scor 3-0 la Bucureşti, la 28 august, în manşa secundă a play-off-ului Ligii Europa. În tur, scorul a fost 2-2.

Campioana României va juca primul său în faza principală a competiţiei la 25 septembrie, în deplasare, cu echipa olandeză Go Ahead Eagles.

Următorul meci va avea loc la Bucureşti, pe Arena Naţională, contra formaţiei elveţiene Young Boys Berna, în 2 octombrie.

FCSB, program Europa League sezonul 2025 – 2026:

  • 25 septembrie / Go Ahead Eagles – FCSB
  • 2 octombrie / FCSB – Young Boys
  • 23 octombrie / FCSB – Bologna
  • 6 noiembrie / FC Basel – FCSB
  • 27 noiembrie / Steaua Roşie Belgrad – FCSB
  • 11 decembrie / FCSB – Feyenoord
  • 22 ianuarie / Dinamo Zagreb – FCSB
  • 29 ianuarie / FCSB – Fenerbahce.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.