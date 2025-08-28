G4Media.ro
Metroul din București surprins la o oră când traficul nu este atât de intens.
Metroul din București / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Metrorex anunţă modificări în circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, ca urmare a lucrărilor la Magistrala 6 spre Otopeni / Pasagerii vor fi transbordaţi la staţia Jiului

București28 Aug

Metrorex informează călătorii că, începând din 1 septembrie 2025, vor avea loc modificări în circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, ca urmare a lucrărilor pentru conectarea noii Magistrale 6 de metrou cu infrastructura existentă. Astfel, pasagerii vor fi transbordaţi la staţia Jiului, unde se vor sui în trenul de la linia vecină, pe sensul dorit, transmite News.ro.

Metrorex informează publicul călător, printr-un comunicat de presă, că, începând cu data de 1 septembrie 2025, vor avea loc modificări în circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, ca urmare a lucrărilor pentru conectarea noii Magistrale 6 de metrou cu infrastructura existentă.

Astfel, circulaţia trenurilor de metrou de pe Magistrala 4 se va desfăşura cu transbordare la Jiului, staţie la care, pentru a continua călătoria, pasagerii se vor îmbarca în trenul de la linia vecină, pe sensul dorit.

Aceste modificări sunt necesare pentru a permite desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor de interconectare între cele două magistrale, care impun închiderea firului 2 de circulaţie între staţiile 1 Mai şi Jiului şi circularea în ambele sensuri pe celălalt fir.

Modificările de trafic sunt determinate de avansarea lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, care va asigura o legătură directă între Gara de Nord şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni.

Totodată, Metrorex anunţă reducerea intervalelor de succedare a trenurilor pe alte două magistrale importante. Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2) şi pe Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny), în perioada 8 septembrie – 31 decembrie 2025, intervalul de circulaţie se reduce de la 7 la 6 minute în zilele lucrătoare (luni – vineri) şi de la 10 la 9 minute în weekend şi în zilele de sărbători legale.

„Mulţumim călătorilor noştri pentru înţelegere şi asigurăm că echipele implicate depun toate eforturile pentru desfăşurarea lucrărilor într-un mod eficient şi în condiţii de siguranţă”, mi precizează Metrorex.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni” este declarat de utilitate publică şi de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta răspunde nevoilor de mobilitate ale persoanelor prin extinderea reţelei de transport trans-european şi va contribui semnificativ la creşterea accesibilităţii zonei de nord a Capitalei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

