Mesaj împotriva ucrainenilor al lui George Simion: ”Românii sărăcesc pe zi ce trece, în timp ce ucrainenii își păstrează privilegiile și beneficiile sociale” / Preia un mesaj similar al președintelui Poloniei, Karol Nawrocki

Președintele partidului extremist AUR, George Simion, a lansat un atac la adresa refugiaților ucraineni din Români, după ce a preluat un mesaj similar al președintelui Poloniei, conservatorul Karol Nawrocki.

„Cetățenii polonezi sunt tratați mai rău în propria țară decât oaspeții noștri din Ucraina”, a scris pe rețeaua X președintele Nawrocki.

.”La fel și în România”, a comentat rapid Simion. „Românii sărăcesc pe zi ce trece, în timp ce ucrainenii își păstrează privilegiile și beneficiile sociale, „mulțumită” lui Bolojan și partenerilor săi din PSD și USR”, a continuat liderul partidului extremist AUR.

Simion preia mesajul vicepreședintelui AUR, Dan Tanasă, care a insistat în ultima perioadă cu mesaje împotriva străinilor care lucrează în România.

”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a cerut deputatul AUR, Dan Tanasă, recent, pe pagina sa de Facebook.

Totodată, vicepreședinte al AUR a susținut recent în Parlament că România nu trebuie să mai primească imigranți, iar el personal nu vrea să vadă „picior de azilant și de refugiat în România”.

Replica a venit atunci de la Mohammad Murad, deputat AUR, care de la tribună a povestit cum la 17 ani a venit în România la studii și dacă atunci cineva ar fi spus „nu vrem străini”, nu ar fi ajuns medic, la fel ca alți 5.000 de medici arabi care muncesc în spitalele din România pentru a salva vieți. „Sunt 5-6 milioane de români care simt la fel ca mine acum. Cum ar fi să se comporte italianul sau spaniolul sau neamțul așa cu românii?”, a adăugat deputatul AUR Mohammad Murad.