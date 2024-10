Medic specialist în dermato-venerologie: HPV-ul este cel mai frecvent atât la femei, cât şi la bărbaţi şi la vârste din ce în ce mai tinere, chiar şi avansate/ Am întâlnit la 13 ani, dar şi la 78 de ani/ Am văzut la o vârstă de trei ani, la o fetiţă

Oana Mihalcea, medic specialist în dermato-venerologie, a afirmat că infecţia cea mai frecventă este cea cu HPV, atât la femei, cât şi la bărbaţi, explicând că a întâlnit cazuri la vârste din ce în ce mai tinere, dar şi avansate, de la 13 la 78 de ani. ”De fapt am văzut şi mai devreme, din păcate. Dar aici sunt implicate alte probleme. Am văzut la o vârstă de trei ani. La o fetiţă. Poate apărea din neglijenţă, abuz familial”, a arătat ea. Oana Mihalcea a menţionat că HPV se transmite prin contacte sexuale neprotejate cu parteneri incomplet cunoscuţi sau trecători, relatează News.ro.

Oana Mihalcea a afirmat, miercuri, la Medika TV, că multe din infecţiile dermato-venerice sunt asimptomatice sau cu prea puţine simptome pentru a determina pacienţii să vină la medic.

”De cele mai multe ori aceste infecţii sunt asimptomatice sau poate prea puţin simptomatice cât să determine pacientul să vină la cabinet fie bărbat, fie femeie, că aici vorbim de o afecţiune care se transmite în cuplu evident, să se prezinte la medic pentru diagnosticarea acestora pentru că sunt nespecifice de cele mai multe ori. Dar ei ajung să vină în cabinet pentru că de cele mai multe ori prezenţa lor întreţine alte afecţiuni care devin deranjante pentru pacient. Deci el nu vine pentru o boală de transmisie sexuală, vine pentru cu totul şi cu totul alt motiv”, a declarat Oana Mihalcea.

Ea a dat şi câteva exemple în acest sens.

”Vă dau cel mai banal exemplu, şi anume nişte dureri pelvine, dureri poate mai cronice, mai surde, nu permanente, care sunt de ani de zile, de doi, trei, patru, cinci ani de zile şi ei trec peste, pentru că spun că sunt de la rinichi, sunt de la ovare, că nu s-a hidratat suficient şi aşa mai departe, dar de cele mai multe ei trec prin mai multe specialităţi de la ginecolog, urolog şi aşa mai departe nu vezi niciun semn de inflamaţie neapărat ascuns, dar o inflamaţie internă există. Şi mai ales dacă vorbim de un bărbat şi o femeie la vârstă reproductivă, este important să cauţi. Pentru că ei de cele mai multe ori poate au parteneri mai mulţi de-a lungul vieţii şi dau boala de la un partener sau iau de la un partener şi o dau la alt partener”, a mai declarat medicul specialist în dermato-venerologie.

Oana Mihalcea a enumerat cele mai frecvente boli dermatovenerice.

”HPV-ul este cel mai frecvent atât la femei, cât şi la bărbaţi şi la vârste din ce în ce mai tinere, chiar şi avansate, nu numai tinere, adică chiar şi în extreme. Eu personal am văzut la 13 ani. De fapt am văzut şi mai devreme, din păcate. Dar aici sunt implicate alte probleme. Am văzut la o vârstă de trei ani. La o fetiţă. Poate apărea din neglijenţă, abuz familial. (…) Şi extrema cealaltă, undeva la vârsta de 78 de ani. Cauzele sunt contactele sexuale neprotejate cu parteneri incomplet cunoscuţi sau trecători”, a afirmat Oana Mihalcea.

Ea a adăugat că după HPV sunt frecvente virusurile herpetice.

”Se regăsesc inclusiv la nivel oral, genital, dar şi în restul corpului unde intervine şi partea de contact sexual, desigur, că se transmit, dar odată ce iei contactul el, din nefericire, el nu iese complet din sistem şi are o oarecare memorie şi în anumite condiţii prielnice, el se reactivează. Pacientul trebuie să aibă o igienă foarte bună emoţională, alimentară, pentru că atâta timp cât tu eşti cu sistemul imunitar bine pus la punct, de obicei aceste virusuri nu se mai manifestă”, a declarat Oana Mihalcea.