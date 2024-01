Medic neurolog, în contextul scăderii finanţării pe acest sector: Nu ai cum să scazi veniturile, este o premieră istorică / Va fi un colaps complet, consultăm 5 milioane de pacienţi pe zi, în toată ţara

Dr. Ramona Constantinescu, medic neurolog la Policlinica Vitan din Capitală, a declarat pentru News.ro că se poate ajunge la un colaps total în sistemul de sănătate dacă valoarea punctului pe serviciu medical nu va creşte. Asta în contextul în care, conform unui proiect aflat în dezbatere la CNAS pentru punctul pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate suma propusă este de 3, 3 lei, scăzută de la valoarea de 4, 5 lei, cât a fost până acum.

În acest context, spune medicul, foarte mulţi specialişti care lucrează în policlinici nu vor mai avea cum să-şi susţină activitatea şi vor fi nevoiţi astfel să-şi închidă cabinetele.

„Anul acesta am fost anunţaţi, fără niciun fel de justificare, negociere,pentru că această negociere şi justificare de altfel nu a existat niciodată, întotdeauna propunerea pentru noul contract cadru pe care noi îl semnăm în fiecare an vine pur şi simplu pe email, cu valoarea cifrelor stabilite, bugetare. Nu există o negociere, nu suntem întrebaţi. Practic pe data de 11 ianuarie am primit acest comunicat cum că noile cifre pe care vom semna contractul cadru sunt pentru medicii specialişti de la 4,5 lei pe serviciu scad la 3,3 lei pe serviciu.

Este un calcul foarte simplu să realizezi că acest lucru practic înseamnă o scădere cu peste 30 la sută netul, că trebuie să punem şi toate impozitele şi toate taxele, nu ai cum să susţii practic, pentru că facturile vor fi foarte foarte mici, iar o factură nu reprezintă un salariu, reprezintă un venit pe care noi îl primim pe baza serviiilor medicale pe care le raportăm lunar, adică numărul de consultaţii per zile de consultaţie, şi din acest venit trebuie să plătim prin cabinete private absolut tot ce reiese din plăţile care sunt impuse unui cabinet privat: asistentul angajat, serviciile conexe către psihologi, kinetoterapeuţi, toate dările, toate taxele, chirie, întreţinere, etc.

O factură trebuie să aibă o valoare suficientă astfel încât să susţină, să ne rămână şi nouă un salariu şi să nu uităm că sunt şi luni în care mai plecăm în concedii, practic activitatea este sistată, factura vine scăzută, şi toate cheltuielile rămân la fel, nu poţi să-i scazi salariul asistentei, dacă pleci în concediu sau îţi rupi piciorul, stai o lună acasă, să zicem, că suntem şi noi oameni, deci trebuie să existe o valoare”, a explicat Dr. Constantinescu.

Trebuie pus accentul şi pe ceea ce se întâmplă în Ambulatoriul de Specialitate odată cu noul contract cadru care prevede noile sume, scăzute, spune medicul neurolog. Asta pentru că, în opinia sa, faţă de ce se întâmplă la medicina de familie scăderea în acest domeniu este mai mare, făcându-se din sume care nu au beneficiat anul trecut de creşteri semnificative.

„Anul trecut a existat o creştere a valorii punctului către medicii de familie de sută la sută. Adică ei au ajuns la o valoare de 8 lei per serviciu. Vorbesc de serviciile per capita şi ei mai sunt plătiţi diferit de noi pentru că au o plată pe servicii, consultaţie, efectiv şi per capita adică pe numărul de pacienţi pe care îi au în listă. Aceasta este formula lor, pe care au obţinut-o de ani de zile, aşa sunt ei plătiţi.

Noi anul trecut nu am beneficiat de niciun fel de creştere, decât de 0,5 lei, adică de la 4 lei la 4, 5 lei, dar scăderile care sunt propuse pentru ei sunt destul de mici comparativ cu noi, adică de la 8 s-a propus o scădere la 7, 7 lei punctul, iar la noi de la 4, 5 la 3, 3, cum am zis mai înainte. Nu ne comparăm neapărat cu ei adică nu există un litigiu între noi şi medicii de familie pentru că noi funcţionăm împreună, deşi noi ne zbatem să fim vocali, nu se discută decât despre medicina de familie şi se pun într-un con de umbră medicii specialişti care chiar au scădere extraordinară, una este să scazi dintr-o majorare de sută la sută, alta e să scazi din nicio majorare, nu?”, a spus medicul.

Liste de aşteptare mari pentru pacienţii care au nevoie de consultaţii la policlinici. Medicul spune că această scădere vine în contextul în care şi aşa medicii din acest sector sunt foarte aglomeraţi. Dacă o parte a acestor cabinete vor ajunge să se închidă foarte mulţi pacienţi nu vor mai avea parte de consulturile de specialitate de care au mare nevoie.

„Noi deja suntem extraordinar de aglomeraţi, sunt foarte, foarte mulţi pacienţi în Ambulatoriu. Există liste de aşteptare, aceşti oameni practic dacă noi nu mai reuşim să întreţinem un cabinet şi ajungem în imposibilitate de plată, poate mulţi dintre colegii noştri mai tineri care nu au foarte mulţi pacienţi nu vor mai avea din ce să îşi plătească toate facturile, chiriile, şi vor fi nevoiţi să închidă.

În contextul în care noi suntem extrem de puţini şi vom închide cabinetele pacienţii nu mai au cum să beneficieze de medicină de specialitate. În cazul în care nu există reglementări şi nu semnăm contractul cadru atunci cu atât mai mult nu va mai exista niciun fel de contract cu casa de asigurări şi asta înseamnă că pică absolut toate serviciile care sunt decontate de casa de asigurări, ceea ce înseamnă consultaţie gratuită, pe baza biletului de trimitere, imagistică gratuită, RMN, CT, radiografii, analizele gratuite şi reţetele compensate sau chiar gratuite pentru cei care sunt în programele naţionale, cum ar fi demenţa, Parkinsonul, diabetul, multe.

Cred că ar trebui să fim şi noi întrebaţi, să existe o negociere, mai ales că, pe de o parte, taxele pentru sănătate au crescut, bugetul totuşi există, sunt colegi care se pricep mult mai bine decât mine să facă diverse calcule, pe o discuţie pe grupul de medici s-au făcut diverse calcule din care nu reiese niciun fel de scădere care să justifice o asemenea scădere reală. Aşteptările sunt în primul şi în primul rând să ne crească valoarea punctului, nicidecum să scadă, într-o perioadă în care toate au crescut, întreţinerea a crescut, kilowattul a crescut, inflaţia este cu două cifre, toate sunt în creştere, nu ai cum să scazi veniturile, este o premieră istorică”, a precizat Dr. Ramona Constantinescu.

În jur de 5 milioane de pacienţi, consultaţi în fiecare zi,în cabinetele din Ambulatorul de Specialitate, în policlinicile din toată ţara. Sunt pacienţi care, dacă ar ajunge spre camerele de gardă, ar bloca practic sistemul. Medicul spune că nu se poate să nu existe Ambulatorul de Specialitate şi că acest tip de medicină trebuie susţinută.

„Sunt foarte mulţi pacienţi, noi practic, Ambulatorul de Specialitate per total, consultăm peste 5 milioane de pacienţi pe zi, în toată ţara. Noi în Policlinica Vitan suntem peste 100 de cabinete, majoritatea suntem specialişti, avem şi colegi medici de familie, un specialist vede în medie peste 20 de pacienţi pe zi. Undeva între 19 şi 30 de pacienţi pe zi. Deci va fi un colaps complet, nu se poate să nu existe Ambulatoriul de Specialitate. Camera de Gardă nu poate să vadă bolnavii cronici, bolnavii paralizaţi, cu handicap, ei nici nu au ce căuta la Camera de Gardă pentru că nu sunt cazuri de internare, pot fi văzute în Ambulator, asta este şi rostul său”, a declarat într-un interviu acordat news.ro Dr. Ramona Constantinescu, medic neurolog la Policlinica Vitan din Capitală.

Joi, 18 ianuarie vor avea loc negocieri la sediul CNAS cu toţi cei afectaţi de sumele alocate în proiectul de norme ale contractului – cadru pentru 2024, publicat în transparenţă decizională la CNAS, unde sunt propuse valori mult scăzute ale serviciilor pentru medicina de familie şi medicina din ambulatoriu.