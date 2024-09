Medic la Maternitatea Botoșani: „Este mult mai greu să profesezi la Botoșani decât la Iași” / ”Dacă se întâmplă ceva grav, la Botoșani este malpraxis, dacă se întâmplă într-un centru universitar, asta a fost să fie”

Medicul Carmen Zaboloteanu, șef Secție Neonatologie la Maternitatea Botoșani, spune că este mai greu să profesezi ca medic la un spital din Botoșani, decât la unul din Iași din cauza lipsei dotărilor medicale, dar și a reputației căpătate de instituție, informează Monitorul de Botoșani.

”Ceea ce pot să spun este că în acești ani am învățat că este mult mai greu să profesezi medic la Botoșani, decât la Iași. Mult mai dificil din foarte multe motive. Dacă se întâmplă ceva grav, un caz grav, la Botoșani este malpraxis, dacă se întâmplă într-un centru universitar, asta a fost să fie, a fost un caz grav. Aici nu ai acces la o echipă multidisciplinară cum ai într-un centru universitar, iar la început mi-a lipsit foarte mult și aparatura. Când am venit eu aici, primele gărzi s-au soldat cu telefoane la medici care mi-au fost mentori și cu rugăminti, eventual să mă întorc cu plânsete, că ce fac aici, dacă nu am asta, și asta, și va rog primiți-mi copilul ca să fie bine. Problema la nivelul secției de neonatologie la nivel național este că depinde mult de aparatură și răspunsul este că nu avem loc liber, nu avem ventilator liber, nu avem incubator liber, nu sunt locuri.

Și atunci ești într-o situație cu un copil foarte grav, cu un părinte care plânge și îți spune: ce are copilul meu, ce putem face, iar tu ești cel care vorbești și te rogi peste tot la telefon și primești răspuns negativ. Nu am făcut medicina ca să fie stație între aici și mai departe, ci mi-am dorit să fac medicina pe care am învățat-o și să fie ceva real”, spune medicul.

În ultimii zece ani la Secția Neonatologie s-au atras fonduri de peste 753.000 euro, fie prin donații private, prin donații ale ONG-urilor, fie prin accesarea planului de investiții a Ministerului Sănătății sau prin fonduri proprii ale spitalului.

Maternitatea a ajuns în media națională după câteva cazuri grave. Ultimul dintre ele este cel al Alexandrei, o tânăra însărcinată, care a murit anul trecut după 7 ore de agonie pe patul de spital, în Maternitatea Botoșani.

La 6 luni de la tragedie, raportul IML arată că salvarea femeii era o procedură banală: chiuretajul și tratamentul cu antibiotice. Potrivit autopsiei, „starea septică generală și decesul” tinerei de 25 de ani au fost provocate de „procesele de putrefacție intra-uterină”.