Meciul Hansa Rostock – Hamburger SV, din Bundesliga 2, întrerupt din cauza unor maşinuţe cu fumigene care au intrat pe teren / Patru din cele cinci meciuri din Bundesliga de sâmbătă au fost întrerupte de proteste

Meciul din Bundesliga 2 dintre Hansa Rostock şi Hamburger SV a fost întrerupt, sâmbătă, din cauza unor maşinuţe cu fumigene care au intrat pe teren, relatează BBC, transmite News.ro.

Două maşinuţe au intrat pe teren în minutul 10, degajând fum albastru şi alb.

După o scurtă întrerupere, stewarzii au dat cu piciorul maşinilor înainte de a le îndepărta pentru ca jocul să poată fi reluat. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Remote controlled cars have stormed the pitch in The Bundesliga.2 fixture between Hansa Rostock and Hamburg today😂😂 pic.twitter.com/WaoCJ3fywP

— Football Away Days (@AwayDays_) February 17, 2024