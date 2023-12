Mariah Carey şi Bryan Tanaka s-au despărţit după 7 ani de relaţie / ”Decizia noastră de a porni pe căi diferite este reciprocă”

Mariah Carey şi Bryan Tanaka s-au despărţit după 7 ani de relaţie, a confirmat marţi dansatorul, conform AP, citată de News.ro

Într-o declaraţie împărtăşită cu The Associated Press şi publicată pe Instagram-ul lui Tanaka, dansatorul de rezervă al lui Carey, devenit director de creaţie şi partener, a detaliat despărţirea lor.

„Cu emoţii amestecate, împărtăşesc această actualizare personală cu privire la separarea mea amiabilă de Mariah Carey după şapte ani extraordinari împreună”, a scris el.

„Decizia noastră de a porni pe căi diferite este reciprocă şi o facem cu un respect profund şi un sentiment copleşitor de recunoştinţă pentru timpul nepreţuit pe care l-am împărtăşit. Amintirile pe care le-am creat şi colaborările artistice sunt gravate în inima mea pentru totdeauna”.

„Aştept cu nerăbdare să-mi continui călătoria, ştiind că pasiunea mea pentru inspiraţie, dans şi artele creative va rezona în capitolele care se vor derula”, a continuat el.

Tanaka şi Carey s-au întâlnit pentru prima dată când Tanaka s-a alăturat turneului „The Adventures of Mimi” din 2006 ca dansator de rezervă.

Cântăreaţa celebrei melodii „All I Want for Christmas is You” a confirmat pentru prima dată relaţia lor pentru AP în 2017.

„O să spun doar ‘Chiar nu vorbesc despre viaţa mea personală’. Pentru că asta obişnuiam să fac şi chiar a funcţionat pentru un minut, în urmă, cu ceva timp”, a spus ea la acea vreme, zâmbind. „Pur şi simplu nu mă simt confortabil să vorbesc despre viaţa mea personală. … Eu şi iubitul meu nu vrem să facem asta”.

Zvonurile privind despărţirea lor au început să apară online luna trecută, când fanii au observat că Tanaka nu s-a alăturat lui Carey în turneul ei „Merry Christmas One and All!”.

Carey nu a făcut o declaraţie publică cu privire la despărţire.