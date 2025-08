Trupa americană Foo Fighters a angajat un nou toboşar pentru a îl înlocui pe Josh Freese

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

După ce s-a despărţit de Josh Freese în luna mai, trupa rock americană Foo Fighters l-a angajat pe Ilan Rubin, membru de turneu al formaţiei Nine Inch Nails, pe postul de noul ei toboşar oficial, a anunţat joi site-ul revistei Rolling Stone.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Printr-o întorsătură neaşteptată, Josh Freese se va alătura trupei Nine Inch Nails în turneul său „Peel It Back”, a confirmat aceeaşi publicaţie americană, transmite Agerpres.

Ilan Rubin a susţinut turnee cu Nine Inch Nails începând din 2009 şi avea 32 de ani atunci când a devenit cel mai tânăr muzician inclus în Rock & Roll Hall of Fame, alături de această formaţie, în 2020. El a colaborat şi cu Paramore, Angels and Airwaves şi Danny Elfman.

Decizia de joi a venit la câteva luni după ce Josh Freese, care a fost chemat să ocupe locul lăsat liber de regretatul Taylor Hawkins, decedat în 2022, a anunţat că a fost concediat de grupul Foo Fighters. Într-o declaraţie de atunci, Josh Freese a spus că trupa americană a decis „să meargă într-o direcţie diferită faţă de bateristul său” şi că formaţia „nu i-a prezentat niciun motiv” pentru despărţirea lor.

Într-un mesaj publicat joi pe reţeaua de socializare X, grupul Nine Inch Nails a părut să confirme noul rol al lui Josh Freese, distribuind o fotografie a acestui toboşar.

La începutul acestei luni, trupa Foo Fighters a celebrat cea de-a 30-a aniversare a sa şi a lansat „Today’s Song”, prima ei piesă nouă după o pauză de doi ani. Liderul trupei, Dave Grohl, a dezvăluit piesa pe site-ul oficial al trupei şi a transmis o declaraţie audio în care a recunoscut, pentru prima dată, plecarea lui Josh Freese.

„De-a lungul anilor, am avut momente de bucurie nestăvilită şi momente de durere devastatoare”, a spus Dave Grohl. „Ar trebui să fie de la sine înţeles că fără energia nelimitată a lui William Goldsmith, înţelepciunea experimentată a lui Franz Stahl şi vrăjitoria furtunoasă a lui Josh Freese, această poveste ar fi incompletă, aşa că ne exprimăm recunoştinţa sinceră pentru timpul, muzica şi amintirile pe care le-am împărtăşit cu fiecare dintre ei de-a lungul anilor. Vă mulţumim, domnilor”, a adăugat rockerul american.

Dave Grohl a fost toboşarul trupei grunge Nirvana din 1990 până în 1994, când solistul grupului, Kurt Cobain, s-a sinucis la vârsta de 27 de ani.

Dave Grohl a înfiinţat apoi trupa Foo Fighters, ale cărei albume au ajuns pe primul loc în topurile internaţionale, inclusiv cel mai recent dintre acestea, „But Here We Are” (2023).