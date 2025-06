Eminem voia ca Mariah Carey, care este cu doar 4 ani mai în vârstă decât el, să joace rolul mamei lui în filmul 8 Mile / „Nu i-a plăcut deloc chestia asta”

Eminem ar fi vrut ca Mariah Carey să joace rolul mamei sale în filmul 8 Mile, deși ea era doar cu 4 ani mai în vârstă, susține producătorul muzical Damion „Damizza” Young.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu i-a plăcut deloc chestia asta”, a afirmat Damizza despre cântăreață, scrie revista People.

Filmul a fost făcut în 2002, când Eminem avea 29 de ani și se juca pe el însuși la 23 de ani.

Damion „Damizza” Young a spus într-un podcast că rapperul Eminem, în vârstă acum de 52 de ani, voia ca Mariah Carey, în vârstă acum de 56 de ani, să joace rolul mamei sale în 8 Mile, în ciuda faptului că era cu doar patru ani mai în vârstă decât el.

Young, care a lucrat pentru prima dată cu Carey când a produs single-ul ei din 1998, „I Still Believe” a spus că el este responsabil pentru că le-a făcut cunoștință celor dou.

Potrivit veteranului din industrie, Carey lansase recent „Heartbreaker” alături de JAY-Z și avea o carieră de succes, dar și-a exprimat interesul de a juca într-un film.

Young a spus că era pe cale să o sfătuiască să nu semneze contractul pentru Glitter, deoarece era un film independent, când a primit un telefon de la echipa lui Eminem cu oferta pentru 8 Mile, pe care nici el nu o aproba neapărat.

Referindu-se la această oportunitate ca fiind „călcâiul lui Ahile” al lui Carey, Young a simțit că se află la o răscruce.

„Dacă nu spun nimic și apoi apare o altă oportunitate în industrie sau ceva de genul ăsta, atunci eu sunt cel rău”, a spus el despre procesul său de gândire și motivul pentru care a făcut în cele din urmă prezentarea între cele două vedete.

„Așa că mă duc la Mariah și îi spun: «Uite, Eminem vrea să te cunoască», iar ea îmi răspunde: «Nu»”, a spus el despre prima sa încercare. Cu toate acestea, odată ce Young i-a spus că era pentru un film, ea ar fi cerut numărul rapperului „Without Me”.

Young a susținut că l-a implorat pe Eminem, spunându-i: „Nu face asta. Știu unde vrei să ajungi cu asta”, făcând referire la trecutul său cu Christina Aguilera. „Eu sunt managerul acestei fete și asta îmi va cauza probleme”, l-a avertizat el.

Eminem ar fi răspuns: „Nu, chiar vreau să joace în film”, și-a amintit producătorul muzical.

Când cei trei s-au reunit în sfârșit pentru a discuta rolul, Young a spus că Carey a fost informată: „Vreau să joci rolul mamei mele”.

„Nu i-a plăcut deloc chestia asta”, a spus Young.

Câștigătoarea premiului Oscar, Kim Basinger, acum în vârstă de 71 de ani, a fost în cele din urmă distribuită în rolul mamei alcoolice a lui Eminem.

Lansat în 2002, 8 Mile se bazează pe propria viață a lui Eminem ca rapper aspirant din Detroit. Filmul îl prezintă pe personajul său, B-Rabbit, navigând pe scena underground a bătăliilor de rap înainte de a găsi succesul.

Răposata Brittany Murphy a jucat rolul iubitei sale, Alex. Anthony Mackie, Mekhi Phifer și Taryn Manning apar, de asemenea, în acest dramă muzicală.

„Lose Yourself” — care a devenit un hit ce a urcat pe locul 1 în clasamente — a câștigat Oscarul pentru cea mai bună melodie originală din film. Cu toate acestea, Eminem a lipsit de la ceremonia din 2003.

Cum a început cu adevărat rivalitatea dintre ei

Oportunitatea ratată de casting reprezintă doar un capitol din istoria complicată dintre Eminem și Carey, care se întinde pe mai bine de două decenii. Relația lor a început la nivel profesional în 2001, când Carey a solicitat colaborarea lui Eminem pentru albumul ei „Charmbracelet”, dar relatările diferite despre legătura lor personală au declanșat o lungă rivalitate publică, scrie Entertainment Now.

Perspectiva lui Eminem asupra relației lor a devenit clară într-un interviu acordat revistei Rolling Stone în 2002: „Nu vreau să spun nimic jignitor, pentru că o respect ca cântăreață, dar la nivel personal, nu simt nimic pentru ea. Pur și simplu nu o plac ca persoană”, a declarat el.

Carey a avut o versiune diferită asupra evenimentelor, spunându-i lui Larry King în 2002: „Am ieșit cu el, am vorbit cu el la telefon. Cred că am fost cu el de patru ori în total. Și nu consider că asta înseamnă să te întâlnești cu cineva”.