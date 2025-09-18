Mariah Carey a susţinut un concert pe o scenă plutitoare în Amazonia / Concertul, dedicat protejării pădurilor tropicale

Cu mai puţin de două luni înainte ca Belem să îi găzduiască pe numeroşii şefi de stat care vor participa la summitul ONU pentru climă (COP30), acest oraş brazilian a primit miercuri seară un alt tip de personalitate mondială, atunci când legendara cântăreaţă pop americană Mariah Carey s-a alăturat unui grup de artişti locali pentru a susţine un concert pe o scenă plutitoare dedicat protejării pădurii tropicale din Amazonia, informează Reuters.

Spectacolul a făcut parte din evenimentul programat să se desfăşoare timp de două zile „Amazon Live – Today and Forever”, organizat de Rock World, compania care se află în spatele festivalurilor muzicale Rock in Rio şi The Town. Cântăreaţa Mariah Carey, în vârstă de 56 de ani, a impresionat un public de peste 70.000 de fani în oraşul Sao Paulo sâmbătă seară, în timpul apariţiei sale în cadrul festivalului The Town.

Miercuri seară, timp de o jumătate de oră, artista americană, îmbrăcată într-o rochie roşie strălucitoare, a interpretat unele dintre hiturile sale pe o scenă ce avea forma unui nufăr uriaş şi care plutea pe râul Guama, în timp ce fanii au urmărit concertul dintr-un alt loc.

„În această seară, ne-am adunat aici pentru a sensibiliza publicul cu privire la conservarea pădurilor tropicale. Aşadar, haideţi să facem acest lucru prin intermediul unui mic gest tropical”, a declarat ea înainte de a cânta prima piesă din programul serii, „Sugar Sweet”.

Aceasta a fost cea de-a şasea vizită a cântăreţei Mariah Carey în Brazilia, după concertele susţinute anul trecut la Sao Paulo şi Rio de Janeiro. Concertul ei din Amazonia a fost transmis la televiziune pentru brazilieni şi a fost precedat de un spectacol emoţionant cu artiste născute în această regiune sud-americană.

În noiembrie, oraşul brazilian Belem va atrage din nou atenţia lumii întregi, fiind gazda evenimentului COP30, care va reuni lideri străini, directori de companii şi activişti pentru climă cu ocazia primului summit al ONU privind clima organizat în Amazonia.