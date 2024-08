Marcel Ciolacu: Mi-am luat bacalaureatul când am terminat liceul

Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă că și-a luat bacalaureatul în anul când a terminat liceul, răspunzând la întrebarea unui jurnalist. El fusese întrebat și public de Elena Lasconi (USR) când și-a luat bacalaureatul.

”Am căutat diploma, am luat Bacul când am terminat liceul. Am copia ei legalizată. Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă, așa era pe vremea aceea. După aceea am plecat în armată. Mi-am pus familia înainte. Nu pot să răspund la toate știrile inventate”, a spus Ciolacu.

„Cred că domnul Ciolacu ar trebui să răspundă la trei întrebări: 1. Ce căuta la vânătoare cu un terorist – Omar Haissam – și dacă este prieten și cu alți teroriști? 2. La ce vârstă a luat bacalaureatul și ce studii a făcut? 3. În ce condiții și-a luat carnetul de revolționar, pentru că știe toată lumea că nu a avut nicio contribuție la Revoluția din 1989, doar că a obținut niște spații comerciale gratis în piața din Buzău”, a întrebat public Elena Lasconi în urmă cu o săptămână.