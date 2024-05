Premierul Ciolacu, în ziua în care Coldea este audiat: „Eu observ o activitate la DNA, văd că şi la oamenii politici nu s-a ţinut cont de vreo culoare politică, văd premieri, că nu mai sunt luaţi inculpaţii noaptea. Adică lucrurile sunt într-o normalitate”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, întrebat despre situaţia fostului şef din Serviciul Român de Informaţii Florian Coldea, chemat la DNA, joi, că ”lucrurile sunt într-o normalitate”, iar oamenii nu mai sunt chemaţi noaptea la audieri. ”Ce-mi doresc, fără să comentez vreo decizie nici din trecut, nici actuală, îmi doresc să nu mai trăim ce am trăit, pentru că întotdeauna trebuie să existe un echilibru şi anumite instituţii ale statului român au fost folosite într-o perioadă cumva să pară şi să arate alte lucruri decât priorităţile care erau în România”, a afirmat Marcel Ciolacu, citat de News.ro.

”Nu am comentat niciodată nicio decizie a niciunui magistrat, indiferent dacă vorbim de procuror sau judecător. Eu observ o activitate la Direcţia Naţională de Anticorupţie, văd că şi la oamenii politici nu s-a ţinut cont de vreo culoare politică, văd premieri, că nu mai sunt luaţi inculpaţii noaptea şi totuşi sunt chemaţi la ore rezonabile, ştiţi că era acel procedeu de a te lua noaptea, ca să fii obosit. Adică lucrurile sunt într-o normalitate. Nu-l cunosc pe domnul general Coldea, l-am văzut întâmplător de maxim două ori în viaţă, nu am avut prilejul. (…) Ce-mi doresc, fără să comentez vreo decizie nici din trecut, nici actuală, îmi doresc să nu mai trăim ce am trăit, pentru că întotdeauna trebuie să existe un echilibru şi anumite instituţii ale statului român au fost folosite într-o perioadă cumva să pară şi să arate alte lucruri decât priorităţile care erau în România”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi seară, la România Tv.

Ciolacu a comentat, în schimb, afirmaţiile conform cărora chemarea la DNA a lui Florian Coldea ar avea o legătură cu campania electorală.

”Ce anume? Candidează domnul Coldea la ceva? Sunt multe poveşti şi în Bucureşti, şi în spaţiul public. O să aflăm, la un moment dat, tot adevărul, dar înţeleg că nu pentru acest lucru a fost chemat la DNA domnul Coldea. Haideţi să vedem deciziile magistraţilor, despre ce este vorba, nu judecăm la televizor oamenii”, a adăugat Ciolacu.

Fostul director adjunct al SRI Florian Coldea şi fostul şef al Direcţiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, sunt audiaţi, joi, de mai multe ore, la DNA, prezenţa lor în faţa procurorilor anticorupţie fiind consecinţa unei plângeri depuse de omul de afaceri Cătălin Hideg. Hideg susţine că i s-a cerut de către Dumbravă să plătească unui anume avocat – Doru Trăilă – un onorariu de 700.000 de euro, cu mult mai mare decât cele practicate în România, pentru a obţine o condamnare cu suspendare în instanţă. Cătălin Hideg, care are o condamnare de patru ani de închisoare, în primă instanţă, în urma unei anchete desfăşurate de Parchetul European, mai afirmă că i s-a spus că Florian Coldea este ”singurul din România care are pârghiile necesare pentru a rezolva” dosarul său penal.