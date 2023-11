Manifestaţii în toată Spania împotriva premierului Sanchez şi a amnistiei pentru separatiştii catalani / Un acord politic a stârnit furia dreptei

Sute de mii de persoane au protestat duminică în întreaga Spanie, la apelul dreptei, împotriva planurilor premierului interimar Pedro Sanchez (socialist) de a acorda amnistie separatiştilor catalani în schimbul sprijinului pentru un nou mandat, transmit Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Guvernul a încheiat joi un acord cu partidul separatist catalan Junts per Catalunya (Împreună pentru Catalonia), ce include adoptarea unei legi controversate care acordă amnistie celor condamnaţi pentru tentativa Cataloniei de a se separa de Spania în 2017, una dintre cele mai grave crize politice din Spania contemporană.

Acordul a provocat o undă de şoc în întreaga ţară, adversarii conservatori ai lui Sanchez acuzându-l pe acesta că pune în pericol statul de drept pentru propriul câştig politic.

#Now – #Spain: #Protest at the Plaza de Belluga against the amnesty of far-left separatists in #Murcia. pic.twitter.com/QvEHiyFuO1

— PatriotFlashInfo (@powerwil96) November 12, 2023