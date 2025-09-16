G4Media.ro
Manastirea Piatra Craiului
Sursa foto: Antonie Flore / Facebook

Mănăstirea Piatra Craiului a fost jefuită / Un ieșean a furat banii din cutia milei apoi a luat și echipamentele camerelor de supraveghere, pentru a nu fi prins

Mănăstirea „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” Piatra Craiului, aflată la graniţa dintre judeţele Cluj şi Bihor şi vizitată de numeroşi credincioşi bihoreni, a fost prădată de un hoţ care a luat banii din cutiile milei şi a sustras aparatura de la camerele de supraveghere pentru a-şi şterge urmele, anunță Bihoreanul.

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani şi originar din judeţul Iaşi, a fost prins luni în gara CFR din Cluj-Napoca şi reţinut pentru 24 de ore.

Furtul s-a petrecut vineri, 13 septembrie, între orele 9 şi 16, iar o zi mai târziu un călugăr al mănăstirii a anunţat poliţia.

Hoţul a forţat două cutii ale milei şi a luat banii din interior, iar pentru a nu lăsa urme a sustras şi aparatura de înregistrare video a lăcaşului dintr-o cameră tehnică.

Polițiștii l-au identificat şi l-au găsit în gară, asupra lui fiind descoperite bunuri folosite la comiterea furtului.

