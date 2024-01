Mai mulţi turişti străini au vizitat Spania în 2023 decât înaintea pandemiei

Spania a avut în 2023 un număr record de turişti străini, cu 17% mai mulţi faţă de 2022 şi cu 1% mai mulţi faţă de cei 84 milioane care au venit în 2019, înaintea pandemiei, a anunţat vineri ministrul Turismului, Jordi Hereu, care se aşteaptă la un nivel solid şi în primul trimestru din acest an, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Cheltuielile vizitatorilor străini s-au situat la 108 miliarde de euro anul trecut, o creştere de 17% faţă de nivelul din 2019. Hereu previzionează în perioada ianuarie-martie 2024 un avans al cheltuielilor de peste 18%.

„Per ansamblu, 2023 a fost un an foarte bun, şi un an record, încă suntem pe aceeaşi cale către prosperitate”, a declarat oficialul spaniol la o conferinţă de presă, estimând că în primul trimestru din acest an vor vizita Spania 23,2 milioane de vizitatori străini, cu 11% mai mulţi faţă de 2022.

Turismul este un sector strategic pentru Spania, în condiţiile în care în 2022 a fost responsabil pentru 11,6% din Produsul Intern Brut şi 9,3% din forţa de muncă, conform datelor Institutului Naţional de Statistică.