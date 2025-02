Luis Rubiales, amendat după ce a fost găsit vinovat de agresiune sexuală – El a sărutat-o forţat pe jucătoarea Jenni Hermoso

Fostul şef al Federaţiei spaniole de fotbal Luis Rubiales a fost amendat, joi, cu 10.800 de euro pentru agresiune sexuală în legătură cu sărutul forţat dat jucătoarei Jenni Hermoso, în august 2023, transmite News.ro.

Rubiales, împotriva căruia procurorul solicitase o pedeapsă totală de doi ani şi jumătate de închisoare, a fost achitat de acuzaţiile legate de presiunile pe care era acuzat că le-a exercitat asupra lui Jenni Hermoso pentru a muşamaliza scandalul, la fel ca şi cei trei coacuzaţi ai săi, fostul antrenor Jorge Vilda şi doi directori ai Federaţiei.

Aceştia din urmă au fost judecaţi doar pentru aceste acuzaţii.

Procurorul general ceruse condamnarea fostului preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF) la doi ani şi jumătate de închisoare: un an pentru agresiune sexuală şi un an şi jumătate pentru presiuni asupra jucătorului pentru a minimaliza gravitatea faptei.

Înalta Curte Naţională „l-a condamnat pe fostul preşedinte al Federaţiei Regale Spaniole de Fotbal (RFEF), Luis Rubiales, la 18 luni amendă, cu o rată zilnică de 20 de euro, pentru infracţiunea de agresiune sexuală”, potrivit unui comunicat consultat de AFP.

El are, de asemenea, interdicţia de a se apropia de Jenni Hermoso la mai puţin de 200 de metri şi de a comunica cu ea timp de un an.

La finalul procesului, Marta Durántez Gil, reprezentanta parchetului, a apreciat că „nu există nicio îndoială” că sărutul lui Luis Rubiales cu Jenni Hermoso în timpul ceremoniei de decernare a medaliilor după victoria Spaniei la Cupa Mondială feminină din Australia, la 20 august 2023, nu a fost consimţit.

Ridicată la rang de simbol al luptei împotriva sexismului în sport, Jenni Hermoso a reafirmat la deschiderea procesului, la 3 februarie, că nu şi-a dat niciodată consimţământul şi a declarat că s-a simţit „nerespectată” ca femeie.

Cea mai bună marcatoare a echipei naţionale a descris, de asemenea, presiunile „nenumărate” la care a fost supusă după gestul său pentru a muşamaliza scandalul.

În faţa Înaltei Curţi Naţionale din San Fernando de Henares, în apropiere de Madrid, fostul şef al fotbalului spaniol şi-a menţinut poziţia, afirmând că este „absolut sigur” că Jenni Hermoso a consimţit sărutul şi negând orice presiune.

Avocata sa, Olga Tabau Martínez, a pledat pentru achitare, referindu-se la un comportament „inadecvat”, dar nu „criminal”. Ea a respins, de asemenea, orice formă de constrângere din partea sa, adică orice utilizare a forţei sau ameninţări la adresa atacantei, al cărei superior era.

Luis Rubiales has been found guilty of kissing Jenni Hermoso without her consent and ordered to pay a fine of more than €10,000 (£8,275), Spain’s High Court has ruled.

He has been acquitted of coercion, Spanish and international media report. pic.twitter.com/pi7c4cqUtQ

— BBC Sport (@BBCSport) February 20, 2025