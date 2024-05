Lucian Viziteu: Sunt singurul candidat liberal la primăria municipiului Bacău. Mă bazez pe electoratul de dreapta care vrea un Bacău fără PSD

Îtrebare: Domnule primar Viziteu, sunteți în fața unor alegeri complicate la Bacău, vă luptați cu un colos, alianța PSD – PNL, care îl susține pe Valentin Ivancea, un lider socialist local. În același timp, la Bacău e o inflație de candidați, cred că sunt mai mulți decât la București.

Răspuns: Cel mai puternic candidat este, în mod evident, pesedistul Ivancea, actualul șef al Consiliului Județean Bacău. Are în spate întreaga structură pesedistă construită timp de decenii la Bacău, de personaje precum Hrebenciuc, Iacubov, Benea. Valentin Ivancea continuă tradiția acestora, el a crescut politic și s-a construit ca om în acea epocă. Hrebenciuc și Iacubov sunt mentorii pesediștilor băcăuani de azi, iar cel care face legătura între generații este Dragoș Benea, fostul vice-primar al lui Dumitru Sechelariu și actualul șef al PSD Bacău.

Valentin Ivancea are însă un dezavantaj, căci are un istoric conflictual cu membrii și simpatizanții de dreapta. Ca președinte de CJ nu i-a ajutat aproape deloc pe primarii PNL din județ. Nu a finalizat nicio investiție în municipiul Bacău, pentru că primar era de la USR. Asta mă face să sper că deși PNL central a impus liberalilor locali să-l susțină pe Ivancea, totuși membrii și simpatizanții liberali din Bacău vor continua parteneriatul cu mine. Ei știu că eu sunt singurul candidat de dreapta la primăria Municipiului Bacău și că sunt singura garanție că politicile liberale începute acum trei ani și jumătate vor continua și după 9 iunie 2024.

Cât despre inflația de candidați, așa este, avem mai mulți decât la București. Totuși, majoritatea sunt patronați tot de Dragoș Benea, șeful PSD. S-a văzut asta din faptul că mandatul trecut, când au fost consilieri locali, au votat cot la cot cu PSD împotriva proiectelor care aveau ca scop modernizarea Bacăului.

Î: Apropo de primul mandat, ce relație ați avut cu liberalii din Bacău în acești trei și jumătate?

R: Una foarte bună. Și le mulțumesc pentru asta! Eu nu uit niciodată că în 2020 am câștigat alegerile fiind candidatul PNL – USR. Dacă atunci nu eram susținut de PNL, probabil că nu aș fi câștigat alegerile. A fost un scrutin complicat, însă sprijinul primit de la filiala locală a PNL și de la liberalii din Bacău, precum Tudorița Lungu, Ionel Palăr, Mircea Fechet, Dragoș Luchian Liviu Miroșeanu, Gabriel Lupu, ș.a. dar și de la lideri naționali precum Ludovic Orban, Rareș Bogdan, Emil Boc, a contat foarte mult. Între timp, Klaus Iohannis a mutat PNL lângă PSD. Asta a creat o nemulțumire reală în rândul liberalilor adevărați. Liberalii adevărați știu că înaintașii lor au fost băgați în temnițele comuniste de înaintașii PSD-ului de astăzi. Ei cunosc toată această luptă care se dă între dreapta și stânga încă din 1990. S-a văzut și la București, e ușor să faci o alianță între PSD și PNL, e însă imposibil să unești cele două electorate. Electoratul liberal susține direcția Vest, economia de piață, democrația, un stat de drept cu o justiție puternică. PSD reprezintă opusul. Tocmai de aceea vin și spun că îmi pun speranțele în electoratul de dreapta. Sunt oameni care în trecut au votat PNL, PNȚ, PDL, adică partidele care se luptă cu PSD și cu moștenirea politică a lui Ion Iliescu. Pe ei mă bazez.

Î: Aveți un discurs foarte bine definit din punct de vedere ideologic, nu prea mai vedem asta în politică, mai ales în contextul alianței PSD – PNL.

R: Majoritatea primarilor spun că în local nu există doctrine ci doar administrație. Fraza este corectă pe jumătate. Da, facem administrație, dar este important să vedem cum. Există o diferență clară între o administrație liberală și una socialistă. În primul caz, sprijinim dezvoltarea și modernizarea, sprijinim așa cum putem antreprenorii, reducem birocrația, scădem cheltuielile de funcționare, investim în educație, sănătate și infrastructură. În al doilea caz, primarii de stânga, și am văzut asta la Gabriela Firea de exemplu, cresc cheltuielile, cresc numărul angajaților, cheltuie banii pe tot felul de vouchere și chermeze de care oamenii de fapt nu au nevoie. Credința mea este că atât România cât și Bacăul au nevoie de politici clare de dreapta. România este bolnavă de socialism și singurul leac este liberalismul.

Î: Viața tuturor românilor e afectată de inflație. Cum fac față băcăuanii creșterii prețurilor record din ultimii ani?

R: Din păcate, politicile guvernamentale de stânga au produs o inflație record, iar asta îi afectează pe toți românii, din toată țara. Cei mai afectați sunt cei care au venituri mici, pentru că a crescut enorm de mult costul coșului zilnic. Costul cu hrana, medicamentele, produsele sanitare, toate au explodat.

Tocmai de aceea, am luat măsuri ferme care să scadă costul vieții în Bacău. Este un mix de politici liberale și de politici de protecție socială care țintesc exact oamenii care au nevoie de ajutor. De exemplu, am scăzut taxa de salubritate cu aproape 20%, am investit într-un sistem de transport public eficient (care să scadă treptat prețul călătoriei), am investit inteligent în iluminat public economic ceea ce a dus la scăderea cu peste 50% a prețului pe care îl plăteam pentru iluminatul stradal, am înființat primele 3 linii de transport școlar gratuit, pentru a scădea și eficientiza costul elevilor către și dinspre școală, subvenționăm 10 cursuri gratuite pentru elevii care doresc să ia cursuri de înot. Sunt doar câteva dintre măsurile luate și care au efect imediat sau în timp. De exemplu, măsurile care scad cheltuielile ne-au permis ca în 2024 să nu creștem taxele locale în ciuda inflației, așa cum au făcut majoritatea primăriilor.

Î: Când ați preluat funcția de primar ați preluat și probleme istorice. Un exemplu ar fi problema cu oprirea apei reci. De zeci de ani vedem în presa națională cum băcăuanii rămân fără apă. Iar acum, problema e alta, prețul ridicat.

R: Așa este. Să le luăm pe rând. În anii trecuți, fiecare băcăuan avea în baie sticle pline cu apă pentru momentele în care se oprea la robinet. Îmi amintesc că și eu aveam un sfert de baie ocupată cu sticle de 5 litri. Așa că rezolvarea acestei probleme a fost o prioritate încă din prima zi. Pentru oraș a fost un succes uriaș că am pus în funcțiune rezerva de apă. A fost o investiție mare, însă esențială. Compania de apă controlată politic de PSD refuza să acționeze în vreun fel, așa că i-am obligat în instanță.

Problema acum este prețul apei, mai ales după ce a crescut cu aproape 50% în ultimul an. Decizia de a crește prețul aparține PSD și șefului CJ Valentin Ivancea. Senzația mea, fără a avea probe concrete, este că au jecmănit atât de tare compania că acum au fost obligați să crească prețul pentru a acoperi găurile făcute în ani. Voi interveni însă și pe această chestiune. Gândesc alături de echipa mea un proiect prin care băcăuanii cu venituri mici să primească un mic ajutor. Nu este normal ca din cauza PSD să existe familii care să-și drămuiască apa. Este un serviciu care trebuie să fie ieftin pentru toată lumea, apa potabilă e un prim semn al civilizației.

Î: Ce trebuie să știe românii care nu au mai fost de multă vreme la Bacău?

R: În primul rând, îi invit la Bacău. Și îi invit nu doar să vină ca turiști, dar chiar să se mute la noi în oraș. Avem un mediu privat în plină dezvoltare, avem unele dintre cele mai mari companii din România, avem tineri întreprinzători, suntem oraș universitar cu viață culturală vibrantă. Dacă există deci familii sau persoane tinere care locuiesc în București, Timișoara, Cluj, dar sunt sătui de trafic, de zgomot, de noxe, îi invit să vină la Bacău. Orașul nostru este în plină dezvoltare. De exemplu anul trecut bugetul de investiții a fost mai mare decât în cei 7 ani anteriori cumulat. Asta s-a datorat în special banilor europeni pe care i-am adus în Bacău. Suntem în punctul în care multă lume mă critică pentru că orașul are deschise foarte multe șantiere în același timp. Le înțeleg nemulțumirea, însă am încercat să luăm cât mai mulți bani europeni. Prefer să lucrăm intens o perioadă de doar câțiva ani decât să lungim procesul de modernizare. În ultimii 30 de ani s-au făcut destul de puține și avem foarte mult de recuperat.

Î: Spuneți-mi câteva investiții făcute cu bani europeni.

O să fiu să încerc foarte succint. În sistemul sanitar am investit 3.5 milioane de euro în modernizarea Spitalului de Pneumoftiziologie, ce este în subordinea Municipalității. Banii europeni ne-au ajutat foarte mult în modernizarea școlilor și grădinițelor din oraș. Cu bani europeni am modernizat două colegii, NV Karpen și Grigore Antipa, creșe, am dotat toate sălile de clasă din municipiu cu tablete, laptopuri, table inteligente, videoproiectoare și routere de internet. În perioada 2021-2023 s-au încasat aproape 90 de milioane de lei din fonduri europene. În primii trei ani de mandat am semnat contracte pe fonduri europene de aproximativ 130 de milioane de euro și anul acesta probabil că vom mai semna pentru încă aproximativ 60-80. Asta înseamnă de trei ori mai mult decât fosta administrație.

Cifrele de până acum ne dau speranțe că vom reuși în al doilea mandat să modernizăm toate școlile și grădinițelor din oraș. Vom începe chiar și construcția primei creșe din Bacău, ceea ce nu s-a mai făcut de 40 de ani.

Totodată, avem nouă proiecte care fac parte din Planul de Mobilitate Urbană al municipiului, pentru care aveam contracte de finanțare, doar din fonduri europene, în valoare de 40 de milioane de euro. Am finalizat sau vom finaliza în curând un sistem de management al traficului, am modernizat stații de transport public, am semnat contracte pentru înnoirea parcului auto cu autobuze noi, majoritatea electrice, am construit trasee pentru deplasări nemotorizate, de exemplu Sud – Centru – Aeroport, Centru – Gara Bacău – Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEX/ Parc Industrial, Parcul Cancicov – Stadion – Bazin de Înot – Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului şi sportului), Traseu pentru biciclete – semicircular – Mioriţei, Centru – Șerbănești, Centru – Insula de Agrement – Letea Veche (traseu de agrement)

am reamenajat străzi în cartiere pe modelul “zonă rezidențială” (“home-zone”).

La asta se adaugă investiții realizate cu fonduri proprii și fonduri din PNRR.

Î: Au fost și proiecte controversate? Proiecte care să nemulțumească oamenii?

R: Am un singur exemplu major, și anume demolarea garajelor. În ultimii zeci de ani, s-au adunat în Bacău mii de garaje. Situația e identică în cam toate orașele din România. Aceste garaje ocupau spațiul public și practic blocau dezvoltarea zonei. În locul lor am făcut locuri de parcare, spații de joacă, spații de petrecere a timpului liber.

La început, toți cei care aveau garaje erau nemulțumiți. Treptat, chiar și unii care au rămas fără ele au înțeles că avem nevoie de spații comune în care să petrecem timp împreună. Oamenii au înțeles că 2-3 copaci, o măsuță mică și 2 bănci sau un loc de joacă pentru copii sunt mai importante decât câteva garaje.

Î: Cum vedeți în continuare dezvoltarea Bacăului, dacă veți mai câștiga un nou mandat?

Dorința noastră și a echipei mele este să facem din Bacău un oraș prieten cu familia. Pare un concept complicat, dar de fapt este foarte simplu. Asta înseamnă un oraș în care tinerii să-și dorească să muncească, să-și înceapă o familie, să-și crească copiii alături de bunici, așa cum este tradiția în această parte a lumii. Pentru asta trebuie să avem un oraș curat, sigur, cu grădinițe și școli moderne, cu un sistem de sănătate performant și cu o infrastructură care să permită mobilitatea atât cu transportul public cât și cu mașina personală, trotineta sau bicicleta.

Îmi plac filmele americane vechi, în care locuitorii unui oraș se cunosc, se ajută, au grijă unii de ceilalți. Acesta este orașul pe care doresc să-l construiesc împreună cu băcăuanii.

Și, ca o ultimă remarcă, aș vrea un oraș în care să zâmbim mai mult. Noi, românii, cuprinși de griji și de viața complicată am cam uitat să zâmbim. Uite, aș vrea ca Bacăul să fie primul oraș din România în care să se zâmbească pentru că oamenii sunt mai fericiți. Ce își poate cineva dori mai mult decât atât?