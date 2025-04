Lovitură de imagine pentru McLaren: Puma devine noul partener al liderului din F1

McLaren face un pas important la nivel comercial, echipa de Formula 1 semnând, conform SportBusiness, un parteneriat multianual cu Puma. Producătorul de echipament sportiv colaborează deja în lumea Marelui Circ cu echipele Ferrari, Aston Martin, Wiliams și Stake.

Din 2022, echipamentul celor de la McLaren era furnizat de Castore. Gigantul german din industria echipamentelor sportive va fi noul partener al echipei cu sediul la Woking.

Acordul cu Puma va intra în vigoare începând cu sezonul viitor al Formulei 1, după cum notează sursa citată.

McLaren își va păstra partenerul tehnic Alpinestars pentru furnizarea costumelor de curse și a altor echipamente esențiale.

Pe de altă parte, Castore, care intrase în F1 alături de McLaren în urmă cu trei ani de zile, își va continua prezența în sport printr-un nou parteneriat cu Haas, transmite RacingNews365.

Pe plan sportiv, McLaren traversează un început de sezon foarte bun, piloții echipei aflându-se pe primele două locuri în ierarhia generală.

În plus, McLaren este lider la constructori cu un avans de 77 de puncte față de a doua clasată, Mercedes.

𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘: McLaren drops Castore, signs with Puma.

⛔ Castore deal was due to run until 2027.

🔜 Puma to supply teamwear from 2026.

💼 Adds to Puma’s #F1 roster: Ferrari, Aston Martin, Williams, Stake.

🦅 Castore expected to join Haas from 2026. pic.twitter.com/qpYhLCZFQy

— SportBusiness (@SportBusiness) April 23, 2025