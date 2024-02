Sursa foto: Pixabay

Localnicii din Aninoasa ale căror locuințe au fost avariate iremediabil de cutremurul din Gorj din urmă cu un an stau tot în containere / Licitația pentru noile blocuri abia s-a încheiat / Prefectul PNL, după discuțiile cu primarul PSD: Am înțeles că mai durează un an construcția, dar sunt sceptic