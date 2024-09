LIVE VIDEO Un nou cod roșu de inundații pentru județele Vaslui și Galați, valabil până la prânz / Premierul Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, în zonele afectate de inundații / Sunt amenajate mai multe corturi și o tabără pentru sinistrați / Patru persoane au murit

Un nou cod roșu de inundații a fost emis pentru județele Vaslui și Galați, valabil până duminică, la prânz. Premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului Nicolae Ciucă și-au petrecut noaptea în zonele afectate de inundații, conform declarațiilor acestora. În acest timp, au fost amenajate mai multe corturi și o tabără într-un sat din Iași pentru sinistrații din Vaslui și Galați, județe care au fost lovite de inundaţii încă din noaptea de vineri spre sâmbătă. Patru persoane au murit până acum în urma inundațiilor.

Duminică, 15 septembrie

UPDATE Ora 07:20 Drumuri naţionale şi judeţene închise din cauza inundaţiilor, în județele Vaslui și Galați.

UPDATE Ora 07:15 Peste 140 de gospodării din 12 localităţi ale judeţului Vaslui au fost inundate, doi pacienţi au rămas în ambulanţele care nu au mai putut înainta pe drumurile acoperite de aluviuni şi blocate de viituri, iar zeci de persoane îşi petrec noaptea departe de casele lor aflate în calea viiturii. Bilanţul provizoriul realizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă arată că inundaţiile au provocat „„pagube semnificative”, transmite News.ro.

„Situaţiile cele mai dificile s-au înregistrat în localităţile Murgeni, Gara Banca, Zorleni, Trestiana şi Griviţa, Măluşteni, Fălciu, Gara Docăneasa, Vinderei, Lunca Banului, Rânzeşti, Bârlad şi Bogdăneşti. Au fost înregistrate pagube semnificative, fiind afectate mai mult de 140 de gospodării. Până la momentul raportării, 46 de persoane au fost evacuate, între care 33 de copii şi 13 adulţi. În localitatea Griviţa, doi pacienţi au rămas blocaţi în ambulanţe din cauza aluviunilor de pe carosabil, însă şoseaua a fost curăţată, astfel că o femeie însărcinată şi un bărbat suferind de hipertensiune arterială au ajuns cu bine la spitalul din Bârlad”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui

Duminică, Ora 07:00 Hidrologii au prelungit, sâmbătă noapte, avertizarea Cod Roşu privind depăşirea cotelor de pericol pe mai multe cursuri de apă din judeţele Galaţi şi Vaslui. Noua avertizare a intrat în vigoare la miezul nopţii şi este valabilă până duminică la ora 12:00, transmite News.ro. Judeţele Galaţi şi Vaslui au fost lovite de inundaţii încă din noaptea de vineri spre sâmbătă. Cel mai grav afectat este judeţul Galaţi, unde patru oameni au murit, sute de gospodării au fost inundate, iar zeci de oameni au fost evacuaţi.

Sâmbătă, 14 septembrie

UPDATE Ora 22:38 Guvernul anunţă, sâmbătă seara, că până în prezent au fost evacuate şi mutate în siguranţă 271 de persoane, autorităţile fiind in dialog cu alţi 14 locuitori din Comuna Pechea pentru a-i convinge să meargă într-o zonă sigură şi au fost deja amenajate 30 de locuinţe modulare din cele 50 din primul lot trimis deja catre zonele afectate. În localităţile Slobozia Conachi şi Pechea vor fi amenajate două tabere, cu o capacitate de 400 de locuri fiecare, ce vor fi pregătite pentru preluarea persoanelor ale caror locuinţe sunt grav afectate de inundaţii, transmite News.ro.

”Premierul Marcel Ciolacu a coordonat, la Galaţi, reuniunea Comandamentului pentru Situaţii de Urgenţă în care au fost luate mai multe decizii pentru protejarea vieţii persoanelor afectate de inundaţii şi acordarea de ajutor în regim de urgenţă. Până în prezent au fost evacuate şi mutate în siguranţă 271 de persoane, autorităţile fiind in dialog cu alţi 14 locuitori din Comuna Pechea pentru a-i convinge să meargă într-o zonă de siguranţă”, precizează Guvernul.

Pentru cazarea populaţiei evacuate, au fost deja amenajate 30 de locuinţe modulare din cele 50 din primul lot trimis deja catre zonele afectate, fiecare având capacitatea să găzduiască patru persoane. Prim-ministrul a cerut suplimentarea cu încă 200 de locuinţe modulare, care vor fi operaţionalizate în regim de urgenţă şi amplasate în zone sigure, stabilite împreună cu reprezentanţii Apelor Române, precizează Executivul.

UPDATE Ora 22:07 Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook, că a ajuns la Galaţi, în zonele lovite de calamitate şi precizează că va rămâne acolo peste noapte. ”Voi face în aceste zile tot ce îmi stă în putere pentru siguranţa românilor de aici”, arată liderul liberal, transmite News.ro.

”Am ajuns la Galaţi, în zonele lovite de calamitate şi voi rămâne aici peste noapte”, a scris preşedintele PNL într-o postare. ”Voi face în aceste zile tot ce îmi stă în putere pentru siguranţa românilor de aici. Pentru că solidaritatea şi compasiunea fac o comunitate puternică.”, mai spune Nicolae Ciucă.

UPDATE Ora 21:55 Arhiepiscopia Dunării de Jos vine în sprijinul sinistraţilor din localităţile grav afectate de inundaţii, urmând a fi strânse alimente, pături şi alte bunuri pentru familiile care au rămas fără case în urma ploilor puternice din ultimele zeci de ore, transmite News.ro. Conform unei informări transmise de reprezentanţii Arhiepiscopiei Dunării de Jos, prin Sectorul Social se va organiza strângerea şi oferirea de ajutoare, în condiţiile ce sunt stabilite de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru persoanele fără de adăpost. Astfel, urmează să ajungă la cei loviţi de furia apelor apă, pâine, pături, hrană neperisabilă şi medicamente.

”La solicitarea Înalpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, responsabilii desemnaţi sunt rugaţi să colecteze alimentele, îmbrăcămintea şi păturile pentru sinistraţi, iar mâine, în cadrul Sfintei Liturghii, preoţii sunt îndemnaţi să facă apel pentru ajutorarea semenilor noştri aflaţi în această grea încercare”, se arată în informarea Arhiepiscopiei.

În plus, cantinele sociale de la Centrul eparhial şi parohii organizează şi un ajutor imediat de hrană pentru pompierii aflaţi în prima linie. Un ajutor vine şi din partea Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” – Tudor Vladimirescu, care a pregătit locuri de cazare şi primeşte din această seară persoane care au fost afectate de inundaţii.

UPDATE Ora 21:50 Salvatorii intervin, sâmbătă seară, în localitatea Pechea din judeţul Galaţi pentru evacuarea a 26 de persoane care iniţial au refuzat să părăsească zona afectată de inundaţii, transmite Agerpres.

UPDATE Ora 21:37 Peste 400 de tone de alimente, construcţii modulare, grupuri sanitare, pături, perne și saltele ajung din rezervele de stat în Galați. Detalii, aici.

UPDATE Ora 21:18 Ministrul Mediului, Mircea Fechet, declară după vizita de lucru efectuată în Galaţi, judeţul cel mai grav afectat de inundaţii, că este clar că inundaţiile nu pot fi evitate complet, dar se poate face mult mai mult pentru a se limita pagubele şi a eficientiza intervenţiile în astfel de situaţii, transmite News.ro.

UPDATE Ora 21:02 Patru tabere cu o capacitate de 200 de persoane fiecare vor fi amenajate în judeţul Galaţi, pentru cetăţenii evacuaţi în urma inundaţiilor, au informat reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, transmite Agerpres. De asemenea, câte două astfel de tabere vor fi amplasate în judeţele Vaslui şi Iaşi, astfel încât oamenii să poată fi evacuaţi preventiv, dacă situaţia o va impune. O altă măsură stabilită de autorităţi pentru a veni în ajutorul sinistraţilor din Galaţi este identificarea, prin autorităţile locale, a peste 800 de locuri de cazare, la nivelul judeţului.

UPDATE Ora 20:50 Șeful PNL Galaţi acuză Prefectura și Consiliul Județean conduse de PSD că nu au luat măsuri pentru prevenirea dezastrelor naturale.

UPDATE Ora 20:22 Nicolae Ciucă, președintele Senatului, a publicat imagini din elicopterul cu care a survolat zonele afectate de inundații, din Galați:

UPDATE Ora 20:00 La solicitarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, MApN asigură transportul cu 10 camioane și opt trailere a unor materiale din depozitele Rezervelor de Stat din București și Bacău către zonele afectate din județul Galați. De asemenea, au fost puse la dispoziție două macarale de înalt tonaj, în punctele de încărcare de la Bacău și de descărcare de la Galați, se arată într-un comunicat MApN.

UPDATE Ora 19:37 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a trimis, sâmbătă, patru autocamioane de intervenţie şi patru motopompe, în judeţul Galaţi, pentru a sprijini intervenţiile în zonele afectate de inundaţii, transmite Agerpres. De asemenea, în contextul efectelor produse de fenomenele meteo extreme din judeţul Galaţi, ISU Dâmboviţa a trimis trei autospeciale de primă intervenţie şi comandă. Un număr de 18 pompieri au fost mobilizaţi pentru a participa la acţiunile de evacuare a apei şi de asigurare a sprijinului necesar în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

UPDATE Ora 19:18 Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, apreciază drept dramatică situaţia din 12 localităţi în care au căzut precipitaţii într-o noapte cât pentru 3 luni, adăugând că toate forţele sunt mobilizate în sprijinul oamenilor. Conform lui Fotea, numărul gospodăriilor afectate de inundaţii a ajuns, la acest moment, la 5.500, situaţia fiind într-o continuă dinamică, transmite News.ro.

”Alături de premierul Marcel Ciolacu suntem în teren în zonele inundate. Am fost deja la Slobozia Conachi. Urmează şi alte zone. Alături de noi sunt şi ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, ministrul mediului, Mircea Fechet, seful DSU, Raed Arafat, europarlamentarul Dan Nica, prefectul judeţului, Andreea Naggar, precum şi reprezentanţii instituţiilor implicate în salvarea şi evacuarea oamenilor. Sunt deja peste 250 de persoane evacuate, avem, din păcate, şi patru persoane decedate. Sunt peste 5.500 de gospodarii afectate de inundaţiile produse de ploile abundente care au lovit năprasnic judeţul nostru. Sunt sute de pomperi care acţionează” spune Fotea.

La acest moment, în Galaţi, traficul este încă închis pe mai multe drumuri din centrul şi nordul judeţului – DN 24D, DN 25, DN 26, DJ 242, DJ 242B, DJ 242D, DJ 251, DJ 251A, DJ 251G, DJ 251H, DJ 253, DJ 254, DJ 255.

UPDATE Ora 18:55 Patriarhia Română face apel la solidaritate cu persoanele afectate grav de inundaţii şi transmite un mesaj de compasiune familiilor îndoliate, transmite Agerpres.

„În urma inundaţiilor masive din judeţele Galaţi, Argeş şi Vaslui, dar şi din alte zone ale ţării, facem un apel la solidaritate creştină cu sinistraţii, victimele vulnerabile social şi familiile îndoliate. Patriarhia Română se alătură instituţiilor şi autorităţilor centrale şi judeţene în efortul de sprijinire a semenilor noştri care trec prin momente de grea suferinţă”, se arată într-un comunicat transmis, sâmbătă, de Patriarhie.

Astfel, clericii şi credincioşii din toate eparhiile sunt îndemnaţi să contribuie activ la ajutorarea celor afectaţi de inundaţii, atât prin rugăciune, cât şi prin colectarea de ajutoare financiare şi alimente neperisabile, arată sursa citată.

„Adresăm, totodată, un mesaj de compasiune familiilor îndoliate cărora le suntem alături şi ne rugăm Domnului Iisus Hristos să-i odihnească în pace pe cei decedaţi din cauza inundaţiilor, iar celor apropiaţi să le ofere mângâiere şi întărire sufletească”, menţionează sursa citată.

UPDATE Ora 18:36 Marcel Ciolacu merge cu Nicolae Ciucă spre zonele afectate de inundații din Galați / Șefii PNL și PSD rămân acolo peste noapte (surse). Detalii, aici.

UPDATE Ora 18:27 ISU ridică o tabără pentru sinistraţii din Vaslui şi Galaţi, pe terenul de fotbal dintr-un sat din Iași. Detalii, aici.

UPDATE Ora 18:10 FOTO Câini salvați din situațiile dramatice provocate de inundații în Galați / Un adăpost cu peste 170 de câini și pisici a fost grav afectat.

UPDATE Ora 17:45 Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a transmis că ”echipele de intervenție lucrează 24 de ore din 24, în condiții dificile, pentru a remedia avariile și a reda electricitatea în localitățile afectate. Le mulțumesc tuturor celor care sunt acum la datorie, așa cum au fost de fiecare dată în astfel de momente grele”:

”Sunt în contact permanent cu colegii de la Electrica Distribuție. Vă informez că, în urma inundațiilor, un număr de 25.199 de gospodării din județul Galați se confruntă cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Localitățile afectate sunt: Târgu Bujor (parțial), Băneasa, Moscu, Lunca, Jorăști, Smulți, Cuza Vodă , Izvoarele, Slobozia Conachi, Berești, Pleșa, Cavadinești (partial), Grăpeni, Vădeni, Cuca, Suhurlui, Rediu, Plevna, Pechea, Sat Lupele, Costachi Negri, Valea Mărului, Mîndrești, Cudalbi, Grivița, Corod, Brătulești, Blînzi , Piscu, Vameș, Slivna, Gănesti, Suceveni, Comănești, Puricani, Aldești, Săseni, Prodănești, Onciu, Cristești, Șipote. Subliniez că aceste întreruperi au fost, în unele cazuri, efectuate la solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru a proteja viețile oamenilor”, a spus Burduja.

UPDATE Ora 16:58 Ministrul de Interne cere oamenilor să ”urmărească cu atenţie mesajele RO-Alert şi ale comunităţilor locale”.

UPDATE Ora 16:45 Primăria Galaţi anunţă că pune la dispoziţia sinistraţilor din localităţile grav lovite de inundaţii peste 860 de locuri de cazare.

UPDATE Ora 16:33 Pompierii interviu în localitatea Pechea din Galați pentru a ajuta copiii afectați de inundații.

UPDATE Ora 16:15 Primarul localităţii gălățene Slobozia Conachi, Emil Dragomir, susţine că a făcut tot ce a depins de el şi că a primit şi ajutor pentru a preveni situaţia. Întrebat dacă există un proiect concret pentru ca astfel de inundaţii să nu se repete, edilul a răspuns: „Eu cred că numai Dumnezeu poate să ne spună dacă se întâmplă ceva sau nu se mai întâmplă. Eu de unde să ştiu ce se întâmplă peste noapte sau peste zi?”, transmite News.ro. Primarul mai spune că în localitate sunt aproximativ 700 de locuinţe şi 3300 de persoane afectate de inundaţii. Edilul spune că inundaţiile au afectat „aproape 80% din localitate”. El precizează că a cerut şi a primit ajutor de la Apele Române pentru a decolmata.

UPDATE Ora 15:38 Premierul Ciolacu, aflat în Galați, ridică subiectul „nevoii” legate de o „discuţie foarte serioasă” în ceea ce priveşte situaţia din judeţul Galaţi, cel mai grav afectat, pentru ca inundaţii devastatoare să nu se mai întâmple, în condiţiile în care este pentru a treia oară când zona este lovită de inundaţii, transmite News.ro. Detalii, aici.

UPDATE Ora 15:36 ANSVSA cere proprietarilor de animale din zonele afectate de inundaţii să coopereze cu medicii veterinari: ”În urma precipitaţiilor abundente şi a inundaţiilor din ultimele ore, ANSVSA a instituit, la nivel central, o celulă de criză pentru a monitoriza şi gestiona situaţia animalelor din zonele afectate. În acest sens, instituţia va transmite instrucţiuni Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţene (DSVSA) privind implementarea măsurilor de profilaxie generală şi specifică, ecarisare şi sănătate publică, pentru a preveni şi limita efectele inundaţiilor asupra sănătăţii animalelor”, se arată în comunicat, transmite Agerpres.

„Precipitaţiile abundente şi inundaţiile recente ne determină să avertizăm deţinătorii de animale din zonele afectate, dar şi din restul ţării, asupra riscului apariţiei şi evoluţiei unor boli grave, care se pot transmite de la animale la oameni. Importanţa acţiunilor sanitare veterinare, în special a vaccinărilor, constă în faptul că incidenţa unor boli, care în mod normal sunt controlate, ar putea creşte. Un pericol real este reprezentat de antrax”, avertizează ANSVSA.

Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţene vor primi avertizări pentru toate obiectivele zootehnice şi pentru medicii veterinari concesionari din localităţile expuse la inundaţii, cu privire la riscurile generate de inundaţii. Medicii veterinari din judeţele afectate vor intensifica supravegherea sanitară veterinară şi acţiunile de profilaxie specifică, prin vaccinarea animalelor.

UPDATE Ora 14.46

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr anunță că militarii acționează pentru salvarea victimelor din zonele inundate din estul țării. ”Zeci de militari din Brigada 10 Geniu din Brăila intervin, la acest moment, la solicitarea ISU Galați, în zona localității Slobozia Conachi, unde acționează cu bărci cu motor, camioane și alte echipamente specifice de salvare. De asemenea, batalioanele 300 și 284 din Galați au pregătit detașamente însumând 100 de militari gata oricând să intervină la solicitarea comitelelor locale și județene pentru situații de urgență.

Vom fi prezenți unde va fi nevoie, cât va fi nevoie, pentru salvarea vieților cetățenilor aflați în pericol”, a precizat ministrul pe pagina sa de Facebook.

UPDATE Ora 13.55

Continuă misiunile pentru salvarea persoanelor, limitarea și înlăturarea efectelor, în județele Galați, Suceava și Bacău, anunță IGSU.

Situația cea mai dificilă se înregistrează în județul Galați, mai exact în 12 localități (Pechea, Drăgușeni, Grivița, Costache Negri, Berești, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Cudalbi, Corod, Tudor Vladimirescu, Băneasa și Vameș), unde sunt înregistrate pagube semnificative, fiind afectate mai mult de 5000 gospodării. Până la momentul raportării, 252 de persoane au fost evacuate, iar, din nefericire, 4 persoane au decedat din cauza manifestării codurilor de vreme rea.

De asemenea, în județul Vaslui se înregistrează efecte în 5 localități, unde 40 de persoane sunt evacuate și mai multe gospodării sunt afectate de ape.

Totodată, în județele Galați și Vaslui traficul rutier este afectat pe 3 drumuri naționale (DN 24D, DN 25 și DN 26) și 10 drumuri județene (DJ 242, DJ 242B, DJ 242D, DJ 251, DJ 251A, DJ 251G, DJ 251H, DJ 253, DJ 254, DJ 255).

Pentru gestionarea situației în mod eficient, în județele afectate sunt activate grupele operative, iar în județul Galați este crescută capacitatea operațională, informează IGSU.

În sprijinul comunităților afectate, acționează în teren peste 700 cadre ale MAI (pompieri, polițiști, jandarmi și IGAv), precum și 217 mijloace de intervenție.

UPDATE, ora 13.13

Președintele Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor îndoliate care au pierdut pe cineva drag în urma calamităților din estul țării.

”În aceste momente dificile, autoritățile centrale și locale împreună cu echipele de salvare au mobilizat toate resursele disponibile pentru a interveni rapid și eficient. Sunt în permanentă legătură cu cei responsabili să coordoneze intervențiile pentru a ne asigura că sinistrații primesc cât mai rapid asistența necesară, adăpost, hrană și îngrijiri medicale. Operațiunile de salvare și evaluare a pagubelor trebuie să se desfășoare neîntrerupt în zonele cele mai afectate, până când situația revine sub control și viețile oamenilor nu mai sunt puse în pericol. Pe termen mediu și lung, trebuie să sprijinim reconstrucția comunităților afectate și să luăm măsuri adiționale de adaptare a infrastructurii la inundații și viituri.

Din păcate, schimbările climatice cresc riscul asociat fenomenelor ciclonice și al inundațiilor pe care le provoacă. Având în vedere creșterea frecvenței acestor fenomene, este obligatoriu să accelerăm proiectele de infrastructură critică, menite să reducă riscurile dezastrelor provocate de inundațiile severe”, a transmis președintele.

El a mai afirmat că este foarte important ca cetățenii să urmărească și să respecte avertizările emise de meteorologi, care pot preveni pierderile de vieți omenești și pagubele materiale semnificative.

UPDATE, ora 13.11

Gălățenii se organizează pentru a ajuta victimele inundațiilor.

Fundația Inimă de Copil anunță că strânge produse pentru sinistrați.

„Colectăm la Centrul nostru din Bulevardul Dunărea 2C produse de extremă necesitate: sticle de apă potabilă, produse de curățenie și de igienă, pături, lanterne, conserve și alimente neperisabile. Vă așteptăm începând de mâine (15 sept. n.a.) orele 9.00-17.00. Dacă aveți o mașină cu care am putea transporta sau doriți să ajutați voluntar în sate, vă rugăm să ne scrieti numele și un număr de contact. Pentru mai multe detalii, sunați la +40756282905”, sa postat Fundația pe pagina de Facebook.

UPDATE, ora 12.55

De ieri seară, ora 21:00 și până la ora 11:00 în cursul zilei de astăzi, operatorii STS din Centrul 112 Galați au preluat și procesat peste 550 de apeluri.

De asemenea, la nivelul Centrului 112 Vaslui au fost procesate peste 120 de apeluri.

Apelurile semnalau urgențe cauzate de ploi abundente, inundații și viituri sau probleme medicale în mai multe zone din cele două județe. Cazurile au fost transferate în principal către ISU-SMURD și Ambulanță.

UPDATE, ora 12.26

S-a constituit o celulă de criză la nivelul Ministerului Sănătății, în contextul inundațiilor din estul țării.

”Având în vedere situația gravă produsă de ploile și inundațiile consecutive care au apărut în nordul județului Galați și în județul Vaslui, la nivelul Ministerului Sănătății s-a organizat o celulă de criză condusă de ministrul Sănătății, prof. univ. dr. Alexandru Rafila împreună cu secretarii de stat Adriana Pistol și Alexandru Rogobete, pentru asigurarea asistenței medicale pentru populația din zonele afectate”, informează Ministerul Sănătății.

”Suntem în legatură permanentă cu autoritățile locale și cu Direcțiile de Sănătate Publică a județelor Galați și Vaslui pentru asigurarea de vaccin antitetanic și vaccin hepatitc A, pentru copiii din localitățile afectate”, se mai precizează în comunicat.

UPDATE, ora 12.15

Numărul victimelor în urma inundațiilor este de 4, nu de 5, așa cum s-a anunțat anterior.

În urma verificărilor efectuate de organele abilitate a 5-a victimă nu a decedat din cauza efectelor meteo, ci din alte cauze, fiind decedată de două zile, anunță IGSU.

Persoanele găsite decedate sunt din localitățile Pechea, Drăgușeni, Costache Negri și Corod.

UPDATE, ora 12.12

Liderul PNL, preşedintele Senatului Nicolae Ciucă, afirmă că este alături de oamenii din zonele afectate de inundaţii, precizând că a cerut ministrului de Interne Cătălin Predoiu sa meargă la faţa locului şi ”să facă tot ce e omeneşte posibil pentru a limita efectele precipitaţiilor abundente care au cauzat aceste revărsări de ape”, transmite News.ro.

”Sunt alături de oamenii din comunităţile afectate de inundaţii, din Sudul Moldovei şi urmăresc situaţia încă din momentul în care am fost informat de către ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Am cerut domnului ministru sa meargă la faţa locului şi să facă tot ce e omeneşte posibil pentru a limita efectele precipitaţiilor abundente care au cauzat aceste revărsări de ape”, scrie Ciucă pe Facebook.

El afirmă că, potrivit echipelor de intervenţie de la faţa locului este posibil ca bilanţul victimelor să crească. UPDATE, ora 11.55

Persoana dispărută în localitatea Grivița a fost găsită în viață, anunță ISU Vaslui.

Femeia a fost evaluată și nu a necesitat îngrijiri medicale, iar acum este relocată la niște rude, care au locuința situată în afara zonei inundabile.

UPDATE, ora 11.53

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat, sâmbătă, că din cauza acumulărilor de apă este afectat traficul feroviar în judeţul Galaţi, pe linia de cale ferată 703 Galaţi – Bârlad circulaţia trenurilor fiind oprită, transmite Agerpres. Conform unui comunicat de presă, traficul rutier este oprit pe DN 25, între localităţile Vameş şi Tudor Vladimirescu şi pe DN 24D, între localităţile Vârzeşti şi Crăieşti, ca urmare a acumulării de apă pe partea carosabilă.

Tot ca urmare a condiţiilor meteorologice (acumulări însemnate de apă), circulaţia rutieră este oprită şi pe alte artere din localităţile judeţului Galaţi:

DJ 242 – între Umbrăreşti şi Târgu Bujor;

DJ 242 B – între Băneasa şi Moscu;

DJ 251 A – între Corod – Drăguşeni şi Nicopole – Brătuleşti;

DJ 251 G – între Corni – Măcişeni, Suceveni – Rogojeni şi Valea Mărului-Măcişeni.

Se acţionează pentru redeschiderea circulaţiei rutiere şi feroviare.

UPDATE, ora 11.29

Pompierii intervin cu un echipaj de căutare – salvare și o barcă pentru găsirea și salvarea unei femei luate de ape în localitatea Grivița, comuna Grivița.

UPDATE, ora 11.27

Două baraje piscicole administrate de terți au cedat, anunță Apele Române pe pagina de Facebook.

Potârnichea, situată în amonte de Costache-Negri (distanță de 2 km) – volumul de 200.000 mii de metri cubi de apă va afecta terenuri agricole;

În zona UAT Hanu Conachi, volumul de 90 mii de metri cubi de apă va fi preluat de acumulările noastre din aval exista Liești 1 si Liești 2.

Pagubele potențiale vor fi de terenuri agricole.

Inundații-fulger de peste 150 l/mp produse în mai puțin de 24 ore.

Județul Galați (localitățile Cudalbi, Cuza-Vodă, Pechea, Slobozia- Conachi, Izvoarele, Cuca) este cel mai afectat din cauza viiturilor puternice produse în cursul nopții.

În ultimele 24 ore, cele mai mari cantități de precipitații s-au înregistrat la stațiile hidrometrice:

Cãrja, județul Vaslui – 165,8 l/mp;

Gănești, județul Galați – 148,1l/mp.

Din informațiile primite de la Apele Române Prut-Bârlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați, râul Geru a depășit cota de pericol cu 30 cm, mai multe gospodării și anexe fiind afectate în localitatea Cudalbi, din județul Galați. De asemenea, râul Suhu a ieșit din albie în zona pieței din localitatea Pechea, afectând gospodării și anexe.

Aici, utilajele noastre execută anual, pe râurile Suhu și Geru, lucrări de lărgire a albei, însă zona este situată pe harta de hazard la inundații, fiind așadar inundabilă (situată în zona de risc pentru inundații care au probabilitate de revenire de o dată la 100 de ani).

Înainte de producerea viiturii, utilajele acționau pe sectorul Izvoarele-Pechea pe râul Suhu, însă albia nu poate prelua surplusul de apă de peste 100-150 l/mp.

Precipitațiile record produse în zonă sunt comparabile cu evenimentele din 2013. Cantitățile de precipitații căzute pot produce inundații cu probabilitate de revenire de o dată la 100 de ani.

Echipele noastre sunt în teren, dar intervenția în zonele afectate de inundații din județul Galați nu este încă posibilă.

Personalul de intervenție a fost suplimentat.

Utilajele și motopompele de capacitate mare au fost aduse la fața locului și vor fi folosite pentru asigurarea scurgerii în zona podurilor și podețelor.

UPDATE, ora 11.22

Autoritățile au emis noi atenţionări Cod roşu de inundaţii, valabile până sâmbătă la prânz, pe râuri din două bazine hidrografice.

În intervalul 14.09.2024 ora 12:00 – 14.09.2024 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Crasna (judeţele: Vaslui şi Galaţi), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi).

Totodată, conform prognozei Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) este emis și un cod galben de viituri valabil în intervalul 14 septembrie, ora 09:00 – 14 septembrie, ora 14:00, pe următoarele cursuri de apă: Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Lungoci (judeţul Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Elan (judeţele Galaţi şi Vaslui), transmite Agerpres.

Hidrologii precizează că alerta Cod galben vizează, în principal, scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri Cotelor de pericol.

UPDATE, ora 11.21

Numărul persoanelor decedate, confirmate de către autorități a ajuns la 5.

UPDATE, ora 11.13

Efecte meteo înregistrate de IGSU până la ora 10:00:

S-au înregistrat efecte în 7 localități din 6 județe (AG, BC, GL, IS, NT, VS), unde s-a intervenit pentru salvarea a 95 persoane (87 -județul Galați, 8 – județul Vaslui ) și pentru evacuarea apei din mai multe gospodării.

Până la acest moment, din nefericire, în județul Galați au fost raportate 4 persoane decedate (1 – Pechea, 1-Drăgușeni, 1 – Costache Negri, 1 – Corod).

Totodată, pe lângă forțele de intervenție implicate în gestionarea situațiilor de urgență de la sol, un elicopter Black Hawk al IGAv a fost direcționat spre județul Galați, acesta urmând să efectueze atât misiuni de survol, cât și misiuni de căutare-salvare.

De asemenea, secretarul de stat, șef al departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat urmează să ajungă zonele afectate.

”Reamintim ca în acest contex au fost luate măsuri privind activarea grupei operative la nivelul a 9 județe (BC, BT, BZ, GL, IS, NT, SV, VN și VS) dar și emiterea a 6 mesaje de informare a populației prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 5 județe (AG, BC, GL, NT și VS) și a 4 mesaje prin sistemul CRAWL-TVR la nivelul a 4 județe (BC, GL, NT și VS)”, transmite IGSU.

UPDATE, ora 10.56

8 locuitori dintr-o comună din județul Vaslui sunt blocați de ape, iar în ajutorul lor intervin pompierii.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui intervine cu două autospeciale și tot atâtea bărci în sprijinul pentru a ajuta persoanele din Gara Docăneasa, comuna Vinderei.

De asemenea, salvatorii bârlădeni intervin cu patru autospeciale pentru evacuarea a trei persoane rămase blocate într-un autoturism în localitatea Trestiana (comuna Grivița), pentru evacuarea unei persoane imobilizate la pat într-o casă inundată din localitatea Zorleni, precum și pentru evacuarea apelor acumulate în gospodăriile din localitatea Gara Banca, comuna Banca. De asemenea, echipajele de pompieri acționează alături de echipele Aquavas pentru evacuarea apei de pe mai multe străzi din municipiul Bârlad, în Zona Gării.

Serviciile voluntare pentru situații de urgență din localitățile Vinderei, Falciu, Banca, Blăgești, Mălușteni, Murgeni, Bârlad, Ivești, Pogana, Zorleni, Vetrișoaia și Stănilești lucrează din plin pentru evacuarea apei din mai multe gospodării.

Județul Vaslui se află sub avertizare de Cod Roșu până la ora 14:00.

Până la această oră, la unele posturi pluviometrice au fost înregistrate precipitații care au depășit pe alocuri 120 litri/m².

În zona orașului Murgeni, râul Mihona a ieșit din albia minoră, însă nu a afectat locuințele cetățenilor.

Pompierii hușeni au intervenit alături de echipajele Aquavas pentru evacuarea apei de pe șosea și din câteva locuințe aflate pe Calea Basarabiei.

La nivelul județului Vaslui, până acum au fost emise trei mesaje Ro-Alert, anunță ISU Vaslui.

Pompierii vasluieni se deplasează cu autospecială și o motopompă de mare capacitate în sprijinul pompierilor militari gălățeni, care în acest moment au de gestionat o situație gravă în zona de competență.

UPDATE, ora 10.34

ISU Galați a prezentat imagini filmate cu drona deasupra comunei Pechea. Dezastrul provocat de ape este evident, toată localitatea pare să fie inundată.

UPDATE, ora 10.26

Autoritățile raportează patru persoane decedate, descoperite până la această oră, în urma inundațiilor din estul țării.

UPDATE, ora 10.22

Inundații și în Bârlad, județul Vaslui. Pe Tik Tok circulă imagini cu locuitori care circulă pe străzile din municipiu cu bărzile pneumatice.

UPDATE, ora 10.17

Numărul persoanelor decedate a ajuns la 3. O femeie de 86 de ani a fost găsită în curte, decedată, în localitatea Costache Negri din județul Galați.

UPDATE, ora 9.28

Și în județul Suceava autoritățile sunt implicate în salvarea cetățenilor afectați de inundații.

”Forțe și mijloace de intervenție de la Punctul de lucru Poienari, Detașamentul de pompieri Roman, SVSU Valea Ursului și IPJ au acționat în comuna Valea Ursului pentru deblocarea traficului de pe DJ 159, unde 5 autoturisme(în care se aflau 8 persoane) și 1 autobuz (în care se afla doar conducătorul auto) au rămas blocate ca urmare a aluviunilor depuse pe partea carosabilă și a unui autotren derapat.

Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În comuna Icușești, pe DJ 207D la intersecția cu DC 82, SVSU Icușești a intervenit cu un buldoexcavator pentru îndepărtarea aluviunilor de pe partea carosabilă”, anunță ISU Suceava.

UPDATE, ora 9.02

19 localităţi din judeţele Argeş, Bacău, Buzău, Galaţi, Hunedoara, Neamţ, Vâlcea şi Vrancea au fost afectate de ploile abundente, anunță IGSU. Judeţul Galaţi este cel mai afectat.

”Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat efecte în 19 localităţi din 8 judeţe (AG, BC, BZ, GL, HD, NT, VL şi VN), unde s-a intervenit pentru salvarea a peste 40 persoane (judeţul Galaţi), pentru evacuarea apei din 14 case, 25 curţi, 5 beciuri, 11 subsoluri de bloc, 5 străzi, 2 instituţii publice, 2 operatori economici. Totodată, echipajele au acţionat şi pentru degajarea a 29 de copaci doborâţi de vânt şi 1 stâlp căzut pe carosabil. În urma acestor evenimente, 8 autoturisme au fost avariate”, transmite IGSU.

UPDATE, ora 8.23

Și în județul Suceava au intervenit de urgență autoritățile. Sunt în desfășurare aici intervenții ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență în localitățile Cârja, Schineni (oraș Murgeni), Țuțcani (comuna Mălușteni), Rânzești și Bogdănești (comuna Fălciu), Blăgești (comuna Blăgești), municipiul Bârlad.

Articolul inițial:

Două persoane au decedat în județul Galați în urma inundațiilor, iar zeci de familii sunt evacuate de către autorități, anunță Prefectura Galați.

”Sunt 60 de pers evacuate, dar încă se lucreaza pentru evacuarea și altor familii. Sunt în acțiune 7 bărci de interveție și până la acest moment s-a confirmat decesul a două persoane, din localitățile Pechea și Drăgușeni, un bărbat și o femeie”, spune Teodora Diaconița, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Galați.

Este aici în desfășurare o alertă de cod roșu pentru averse.

”Vor fi averse, iar prin acumulare cantităţile de apă vor depăşi 20…25 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de peste 60 l/mp”, precizează ANM.

Zonele vizate sunt: Judeţul Galaţi – Corod, Drăguşeni, Valea Mărului, Bălăşeşti, Cerţeşti, Bălăbăneşti, Rădeşti;; Judeţul Vaslui – Zorleni, Banca, Vinderei, Epureni, Griviţa, Şuletea, Fruntişeni.

Avertizarea este valabilă pentru intervalul orar 6 – 8.

Inspectoratul de Poliție Județean Galați anunță că sunt blocate mai multe artere rutiere din cauza precipitațiilor abundente.

IGSU informează că în continuare se intervine în localități din județul Galați cu bărcile pneumatice pentru evacuarea mai multor persoane surprinse ca urmare a inundațiilor produse.

În acest moment, următoarele porțiuni de drumuri sunt închise traficului:

⁠ ⁠DN 25 între localitățile Vameș și Tudor Vladimirescu

⁠ ⁠DJ 251 între Cuza Vodă și Costache Negri

⁠ ⁠DJ 251A între Drăgușeni și Corod

⁠ ⁠DJ 242B între Suceveni și Drăgușeni

⁠ ⁠DN 24D între Vârlezi și Crăiești

⁠ ⁠DJ 251 în zona Cudalbi, unde apa atinge o înălțime de aproximativ 1,5 metri

⁠ ⁠DJ 253 între Băleni și Umbrărești

⁠ ⁠DJ 242 între Umbrărești și Târgu Bujor

⁠ ⁠DJ 242B între Băneasa și Moscu

⁠ ⁠DJ 251A între Nicopole și Brătulești

⁠ ⁠DJ 251 între Suceveni și Rogojeni

⁠ ⁠DJ 251 între Valea Mărului și Măcișeni

⁠ ⁠DJ 251 între Corod și Valea Mărului

Localitățile afectate de viituri și inundații includ Pechea, Costache Negri, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Tudor Vladimirescu, Corni, Băneasa, Suceveni, Vârlezi, Cudalbi, Berești Meria și Mândrești. În localitatea Cudalbi, situația este deosebit de gravă, apa atingând o înălțime de aproximativ 1,5 metri.

”Autoritățile locale, împreună cu pompieri, polițiști, jandarmi și voluntari, sunt mobilizate pentru a oferi asistență cetățenilor afectați și pentru a remedia situația în cel mai scurt timp posibil. Recomandăm tuturor participanților la trafic să evite zonele afectate și să urmeze indicațiile autorităților pentru siguranța lor.

Pentru informații suplimentare și actualizări privind starea drumurilor, cetățenii sunt rugați să urmărească anunțurile oficiale și să contacteze autoritățile competente”, anunță IPJ Galați.