Surprize la Shanghai: O’Sullivan și Trump (liderul mondial), eliminați în sferturile Mastersului de snooker

Ronnie O’Sullivan a părăsit turneul Masters de snooker de la Shanghai în faza sferturilor, multiplul campion mondial fiind învins, scor 6-3, de Kyren Wilson. Lucrurile nu au funcționat mai bine nici pentru Judd Trump, liderul mondial: a fost depășit de Mark Selby.

Locul 7 mondial, Mark Selby a fost jucătorul care a condus în permanență pe tabela de scor, Judd Trump fiind cel obligat să încerce să țină pasul cu rivalul său.

Selby a avut break-uri de 77, 77, 137, 68, 108 și 67 de puncte. Atunci când a avut ocazia să poată avea un răspuns la masa de joc, Trump a bifat break-uri de 104, 108, 86 și 109 puncte. Nu a fost însă suficient, iar Selby a avut câștig de cauză, scor 6-4.

Susținut de mare parte dintre fanii prezenți la meci, Ronnie O’Sullivan nu a avut o evoluție care să-l poată ajuta să ajungă în semifinalele Mastersului de la Shanghai.

A condus cu 1-0 și 2-1, dar de la acel moment au apărut erorile, în timp ce Kyren a făcut diferența cu precizia sa în situațiile importante.

S-a încheiat 6-3 pentru Wilson, iar în semifinale urmează Zhao Xintong, campionul mondial en-titre de la Crucible.

