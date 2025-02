LIVE VIDEO „Războiul Dezinformării: Conflictul Israel-Hamas și Impactul său în Regiunea Mării Negre”, eveniment organizat de G4Media, pe 25 februarie

G4Media organizează conferința regională privind dezinformarea legată de conflicte – cu focus pe războiul Israel-Hamas.

Evenimentul se axează pe narativele dezinformării legate de conflictul Israel-Hamas, conexiunile acestora cu alte conflicte – în special războiul din Ucraina – și implicațiile lor mai largi. Experți din România, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova, dar și din alte țări din regiunea Mării Negre, alături de oficiali guvernamentali, cercetători și academicieni, vor analiza evoluția acestor narative în ultimul an și modul în care acestea s-au răspândit pe rețelele sociale și în mediul online.

În cadrul conferinței, vor fi prezentate în exclusivitate rezultatele unor sondaje de opinie publică privind percepțiile din România și Bulgaria, legate de conflictul Israel-Hamas oferind perspective unice asupra modului în care aceste narative influențează discursul regional.

VIDEO LIVE – ora 10.33

Principalele declarații:

PANEL I: Dezinformarea și războiul – Regiunea Mării Negre în bătălia narativelor Israel-Hamas – amenințări, impact, percepții publice

Cristian Pantazi , Redactor-șef, G4Media – Introducere în proiect & rezultate exclusive ale sondajului de opinie privind conflictul Israel-Hamas

, Redactor-șef, G4Media – Introducere în proiect & rezultate exclusive ale sondajului de opinie privind conflictul Israel-Hamas Bianca Toma , Director de programe, Centrul Român pentru Politici Europene – Narative manipulate: Conflictul Israel-Hamas și ecourile sale în regiune

, Director de programe, Centrul Român pentru Politici Europene – Narative manipulate: Conflictul Israel-Hamas și ecourile sale în regiune Gloria Trifonova, analist, Democracy Shield Taskforce, Center for the Study of Democracy – Dezinformarea Israel-Hamas și percepția sa publică în Bulgaria

analist, Democracy Shield Taskforce, Center for the Study of Democracy – Dezinformarea Israel-Hamas și percepția sa publică în Bulgaria Elizaveta Polyakova, analist, Democracy Shield Taskforce, Center for the Study of Democracy – Cum a folosit Kremlinul războiul Israel-Hamas drept armă în spațiul informațional din Ucraina

analist, Democracy Shield Taskforce, Center for the Study of Democracy – Cum a folosit Kremlinul războiul Israel-Hamas drept armă în spațiul informațional din Ucraina Vitalie Călugăreanu , Jurnalist DW, Republica Moldova – Rețelele de dezinformare din Moldova și rolul lor în amplificarea narativelor legate de război

, Jurnalist DW, Republica Moldova – Rețelele de dezinformare din Moldova și rolul lor în amplificarea narativelor legate de război Guga Chomakhidze, Research & Management Consultant – Disinformation impact in Georgia (online)

Perspective din relatările de la fața locului:

Adelin Petrișor, jurnalist TVR

jurnalist TVR Cristina Cileacu, corespondent Digi24

11:00 – 11:15 | Coffee Break

11:15 – 12:30 | PANEL II: Combaterea amenințărilor dezinformării legate de război – implicații și acțiuni

Moderator: Cristian Pantazi, G4Media

E.S. Radu Ioanid, Ambasadorul României în Statul Israel (online)

Ambasadorul României în Statul Israel (online) Csaba Asztalos , Președinte, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării – Impactul dezinformării asupra coeziunii sociale și grupurilor minoritare

, Președinte, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării – Impactul dezinformării asupra coeziunii sociale și grupurilor minoritare Colonel Daniel Nistor , Director pentru relația cu mass-media, Ministerul Apărării Naționale – “Combaterea dezinformării la nivel instituțional”

, Director pentru relația cu mass-media, Ministerul Apărării Naționale – “Combaterea dezinformării la nivel instituțional” Adina Marincea, cercetător, Institutul Elie Wiesel

cercetător, Institutul Elie Wiesel Raluca Moldovan , Conf. Dr. Universitatea Babeș-Bolyai (online)

, Conf. Dr. Universitatea Babeș-Bolyai (online) Marian Voicu, fondator, Veridica.ro – Rolul mass-media în combaterea fake news-ului și propagandei legate de război

CONTEXT

Această conferință face parte din proiectul DISINFO4BLACKSEA („Investigarea impactului dezinformării care vizează războiul Israel-Hamas în regiunea Mării Negre”), finanțat de European Media and Information Fund și implementat de G4Media, Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE), Center for the Study of Democracy (Bulgaria) și Veridica.ro.

Prin acest proiect, ne-am concentrat pe: cartografierea rețelelor de dezinformare – identificarea actorilor, surselor și mecanismelor din spatele fake news-ului legat de război în regiunea Mării Negre; monitorizarea evoluției narativelor – analizarea schimbărilor tematice ale dezinformării folosind cercetare, forensic digital, și monitorizare a rețelelor sociale; evaluarea percepției publice & a impactului – studierea modului în care dezinformarea influențează publicul din România, Bulgaria, Moldova, Georgia și Ucraina; investigarea influenței externe – analizarea modului în care Rusia, China, Iran și alți actori statali / non-statali amplifică narativele divizive la granițele UE; reacția politică & media – propunerea de soluții concrete pentru contracararea campaniilor de dezinformare.

—–

Material publicat în cadrul proiectului „Investigarea impactului dezinformării care vizează războiul Israel-Hamas în regiunea Mării Negre”, finanțat de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF).

Unica responsabilitate pentru orice conținut susținut de Fondul European pentru Media și Informație (EMIF) revine autorului și nu reflectă în mod necesar pozițiile EMIF și ale partenerilor Fondului, Fundația Calouste Gulbenkian și Institutul Universitar European.

The sole responsibility for any content supported by the European Media and Information Fund lies with the author(s) and it may not necessarily reflect the positions of the EMIF and the Fund Partners, the Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.

„Așa cum am făcut și în cazul narațiunilor europene, ne-am uitat la ce s-a întâmplat cu propagarea discursului pe o anumită temă. Suntem în proximitatea unui război convențional și foarte important este să vedem cum narațiunile legate de acest conflict se leagă de alte acțiuni.

Ne-am uitat la dezinformările identifcate de mass-media și fact-cheking. Acest sistem care grupează teorii ale conspirației s-a grupat și crește.

30% din conținutul care se leagă de teorii ale conspirației s-a regăsit în blog-uri. S-a încercat să se genereze neîncredere în măsurile luate la nivel internațional.

Teoriile conspirației au explodat în ultimul an. Surpriza a fost să vedem că sentimentul publicului devine extrem de polarizat în perioada alegerilor prezidențiale din România”, a declarat Bianca Toma, director de programe, Centrul Român pentru Politici Europene – Narative manipulate: Conflictul Israel-Hamas și ecourile sale în regiune.

„Am văzut teorii globale ale conspirației și ele au vizat, evident, și conflictul Israel-Hamas. Teoriile conspirației au vizat răpiri de copii de către Israel sau invers, răpiri de copii de către Hamas.

Putin a fost văzut ca cineva care încearcă să aducă pacea în Orientul Mijlociu.

În Bulgaria se folosește o metodă de dezinformare pornind de la un site de bază, care se multiplică apoi în zeci sau sute de alte siteuri, care propagă o idee sau o informație falsă.

Canalul Telegram răspândește propaganda pro-Kremlin și a capitalizat mereu efectele negative ale conflictului Israel-Hamas.

În campaniile de dezinformare se încearcă să se acrediteze ideea că Occidentul încearcă să creeze o hegemonie mondială.

Conflictul Israel-Hamas este dominat de propaganda pro-Kremlin”, a declarat Gloria Trifonova, analist, Democracy Shield Taskforce, Center for the Study of Democracy – Dezinformarea Israel-Hamas și percepția sa publică în Bulgaria.

„Elizaveta Polyakova, analist, Democracy Shield Taskforce, Center for the Study of Democracy – Cum a folosit Kremlinul războiul Israel-Hamas drept armă în spațiul informațional din Ucraina