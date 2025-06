LIVE Trump, întrebat dacă s-ar putea schimba regimul de la Teheran: ”Sigur. Orice se poate întâmpla, nu?” / Netanyahu i-a mulțumit pentru sprijin / Iranul a limitat aproape complet internetul / Ayatolahul Khameni a respins predarea necondiționată: „Bătălia începe”

Donald Trump ia în considerare o serie de opțiuni, inclusiv o posibilă lovitură a SUA asupra Iranului, în urma unei întâlniri cu principalii consilieri pentru securitate națională în Situation Room, anunță SkyNews. Suntem în a cincea zi de lupte între Iran și Israel, cu lovituri și amenințări din partea ambelor părți. Iranul este capabil să lovească bazele SUA din Orientul Mijlociu, afirmă oficialii.

Principalele evenimente ale zilei șase de conflict, miercuri, 18 iunie:

UPDATE 23:05 Miniștrii de externe ai Germaniei, Franței și Marii Britanii, precum și șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, se vor alătura discuțiilor nucleare cu diplomații iranieni, la Geneva, transmite Reuters citată de The Guardian.

UPDATE 23:03 Israel a lansat „trei valuri majore de atacuri” în ultimele 24 de ore, transmite IDF citată de BBC.

UPDATE 23:00 Iranul „Blufează” cu Amenințările împotriva SUA, Spune Fostul Șef al Securității Israeliene, transmite Sky News:

UPDATE 22:57 Trump spune că nu a luat o decizie finală privind o posibilă implicare militară a SUA împotriva Iranului.

UPDATE 22:45 Donald Trump a declarat, în conferința de presă de miercuri, că reprezentanții iranieni „vor să se întâlnească” și și-a repetat afirmația că aceștia „vor să vină la Casa Albă”, transmite BBC.

Nu este prima dată când Trump a spus că Iranul vrea să se întâlnească – anterior, regimul a spus că aceasta este o minciună, postând pe rețelele de socializare: „Niciun oficial iranian nu a cerut să se umilească la porțile Casei Albe.”

Trump a fost întrebat, de asemenea, dacă regimul s-ar putea schimba, la care el a răspuns: „Sigur. Orice se poate întâmpla, nu?”

UPDATE 22:42 Sistemul de apărare aeriană al Teheranului a fost activat și „angajează activ ținte ostile” miercuri seară, ora locală, potrivit agenției iraniene de știri afiliate statului, Nour News citată de CNN.

UPDATE 22:32 Donald Trump a declarat că Iranul dorește să se întâlnească cu reprezentanții Iranului și că „ar putea face asta”, în timp ce se pregătește să organizeze o întâlnire despre conflictul Israel-Iran în Sala de Situații, transmite Sky News. Vorbind la Casa Albă, președintele SUA a afirmat că atacurile Israelului asupra Iranului au fost „devastatoare”: „Este un lucru teribil”, a spus el. „Urăsc să văd atâta moarte, atâta moarte și distrugere”.

El a precizat că Israelul se descurcă bine în atacurile sale menite să demonteze instalațiile nucleare ale Iranului și că el credea că Iranul era la câteva săptămâni distanță de a avea o armă nucleară înainte ca atacurile să înceapă.

Trump a spus că are „idei despre ce să facă”, dar a adăugat: „Îmi place să iau o decizie finală cu o secundă înainte de a fi scadentă”. El a menționat că susținătorii săi nu doresc ca Iranul să obțină o armă nucleară.

UPDATE 22:11 Blackout ”aproape total” de internet în Iran: Conexiunile au încetinit drastic pentru a preveni atacurile cibernetice, după ce un grup de hackeri anti-guvernamental a piratat o bancă de stat.

UPDATE 21:57 Mai multe persoane au fost rănite după ce Israelul a vizat astăzi sediul poliției naționale din Iran într-un atac, potrivit agenției iraniene de știri de stat IRNA citată de CNN.

Un număr de clădiri din apropierea sediului Comandamentului Național al Forțelor de Ordine din Iran au fost vizate, a raportat IRNA, „ca parte a agresiunii continue a regimului sionist uzurpator și brutal”.

UPDATE 21:51 Statele Unite au evacuat miercuri o parte din personalul ambasadei și membrii familiilor acestora din Israel, cu o aeronavă militară americană, au declarat trei surse pentru CNN. Nu a fost ordonată o evacuare completă a ambasadei, iar diplomații și membrii familiilor acestora nu sunt obligați să părăsească țara.

UPDATE 21:49 Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat îngrijorarea că atacurile israeliene „vizează din ce în ce mai mult situri fără legătură cu programele nucleare și balistice ale Iranului”, ducând la „un număr tot mai mare de victime civile”, relatează Associated Press, citând o declarație emisă de biroul președintelui în urma unei reuniuni de criză la Paris, transmite The Guardian.

UPDATE 21:43 Netanyahu îi mulțumește lui Trump pentru ”sprijinul acordat Israelului” în conflictul din Iran / Trump a refuzat să spună dacă va interveni militar.

UPDATE 21:32 Rapiditatea Israelului în neutralizarea apărării aeriene a Iranului a fost „șocantă”, spune un fost director de informații al Mossad / ”A durat 36-48 de ore să domine complet cerul”.

UPDATE 21:17 Iranul a lansat rachete ultra-grele, cu rază lungă de acțiune și în două etape către Israel, relatează Reuters, citând Gărzile Revoluționare Iraniene.

Într-o declarație, gărzile au transmis Israelului că spațiile aeriene de deasupra „pământurilor sale ocupate” sunt deschise atacurilor iraniene și că israelienii trebuie să aleagă între o „moarte lentă” în buncăre subterane sau să fugă din stat.

UPDATE 20:54 ”Armata americană este pregătită să execute ordinele” lui Trump privind Iranul, a transmis secretarul Apărării în fața Senatului citat de Sky News.

UPDATE 20:27 Posibila participare a administraţiei preşedintelui Donald Trump în atacurile israeliene împotriva Iranului a provocat diviziuni în cadrul mişcării trumpiste, unde unele dintre cele mai radicale voci se opun ferm oricărei intervenţii militare, relatează miercuri EFE.

UPDATE 20:23 Iranul a lansat aproximativ 400 de rachete balistice și 1.000 de drone către Israel de la începutul conflictului dintre cele două țări, vineri, a declarat un oficial militar israelian pentru CNN.

Dintre aceste rachete lansate, aproximativ 20 de rachete balistice au lovit zone civile din Israel, a adăugat oficialul. Cel puțin 24 de persoane au fost ucise în Israel de la lansarea operațiunii.

UPDATE 20:22 Qatarul și Omanul încearcă să medieze o încetare a focului între Israel și Iran, după ce acesta din urmă a transmis un mesaj qatarezilor, a raportat The Jerusalem Post citat de The Guardian.

UPDATE 20:18 Rachete au fost lansate din Iran spre Israel, anunță armata israeliană, transmite Sky News.

UPDATE 19:50 Iranul urmează să impună restricții temporare asupra accesului la internet, a anunțat miercuri Ministerul Comunicațiilor, într-un comunicat transmis de presa iraniană, în timp ce țara continuă să facă schimb de rachete cu Israelul, transmite The Guardian.

UPDATE 19:23 IDF a cerut iranienilor care se tem de regimul lor să contacteze Mossad-ul pentru ajutor, invocând un val de mesaje de la civili şi chiar oficiali de securitate, transmite Jerusalem Post.



UPDATE 18:51 Trump: ‘Nu căutăm un război pe termen lung’

Președintele american Donald Trump a fost întrebat despre îngrijorarea crescândă din partea unor părți ale bazei sale de susținători că SUA sunt târâte într-un război de lungă durată cu Iranul.

„Nu căutăm un război pe termen lung”, a răspuns Trump, aparent neexcluzând un război pe termen scurt.

„Vreau un singur lucru: Iranul nu poate avea o armă nucleară”, a spus el.

