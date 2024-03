LIVE Masacru în Moscova: Cel puțin 40 de morți și 100 de răniți, într-un atac armat urmat de explozii, în timpul unui concert/ Rușii anchetează ”un act terorist”/ Martori oculari: ”Bărbați antrenați, bărboși, în uniforme”/ Toate evenimentele publice din Moscova, anulate/ Reacția Ucrainei

Un atac armat a avut loc vineri seară într-o sală de concert din Moscova (Crocus City Hall, în Krasnogorsk, din suburbiile de nord-vest ale Moscovei), conform agenției de presă de stat TASS. Cel puțin 12 morți și zeci de răniți au fost raportați în urma unor împușcături și explozii care ar fi avut loc la un concert al trupei rock Picnic, pro-Putin, care se desfășura cu casa închisă. Membrii trupei nu au fost răniți, conform canalului de Telegram al TASS.

UPDATE 21:56 Anchetatorii ruşi au deschis o anchetă pentru ”act terorist”, transmite AFP: ”Comitetul de anchetă rus a deschis un dosar penal pentru act terorist în regiunea Moscovei”, a indicat pe Telegram acest organism responsabil cu principalele anchete penale din ţară.

UPDATE 21:37 Ministerul rus de Externe solicită ca SUA să împărtăşească orice informaţie pe care o au despre atacul armat comis vineri seara în apropierea Moscovei, relatează Reuters, citată de Agerpres: ”Pe ce se bazează oficialii de la Washington, în mijlocul unei tragedii, pentru a trage vreo concluzie cu privire la nevinovăţia cuiva? Detalii, aici.

UPDATE 21:30 Casa Albă ”nu are niciun indiciu în acest stadiu că Ucraina sau ucraineni ar fi implicaţi” în atacul asupra unei săli de concerte de lângă Moscova, a declarat vineri un purtător de cuvânt american, informează AFP. Detalii, aici.

UPDATE 21:25 Cel puțin 40 de persoane au fost ucise și peste 100 au fost rănite în atac, a confirmat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

UPDATE 21:22 Agenția rusă de știri RIA Novosti a declarat pe Telegram că acoperișul clădirii din apropierea scenei de la locul de concert a început să se prăbușească, transmite NBC News. Guvernatorul regiunii Moscovei spune că peste 70 de ambulanțe au ajuns la locul atacului.

UPDATE 21:15 RIA Novosti a transmis pe Telegram că incendiul de la locul de concert se intensifică. Oficialii ruși pentru situații de urgență folosesc două elicoptere pentru a arunca apă pe el.

UPDATE 20:57 Agenția rusă de știri 112, specializată în relatări despre infracțiuni, a avansat un bilanț de 40 de morți și peste 100 de răniți, transmite The Guardian. Nu este clar dacă poliția a reușit să îi neutralizeze pe atacatori. Un martor ocular a declarat pentru canalul Mash Telegram că au fost „cel puțin cinci” atacatori și că aceștia erau „bărboși”.

Autoritățile ruse au efectuat recent o serie de raiduri împotriva militanților islamiști înarmați din regiunea Ingușetia, ceea ce a dus la schimburi de focuri între poliție și combatanți.

UPDATE 20:54 O a doua explozie a fost auzită vineri, au relatat agenţiile de presă ruse, citate de Reuters. Autorităţile ruse au anunţat că au întărit măsurile de securitate pe aeroporturile şi gările din Moscova, potrivit surselor citate. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anulat toate evenimentele publice în capitala rusă în acest sfârşit de săptămână: ”Am decis să anulez toate manifestările sportive, culturale şi alte evenimente în masă la Moscova în acest weekend”, a transmis Sobianin pe aplicaţia Telegram, citat de Agerpres.ro.

UPDATE 20:50 Ministerul rus de Externe a calificat împuşcăturile de la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei drept un ”atac terorist” şi a îndemnat întreaga comunitate mondială să îl condamne, transmit agenţiile internaţionale de presă, citate de Agerpres.

UPDATE 20:48 Aproximativ 100 de persoane au fost evacuate din clădire de către pompieri, potrivit TASS, citată de CNN. Salvatorii lucrează în continuare pentru a scoate oamenii de pe acoperiș, potrivit Direcției principale a Ministerului pentru Situații de Urgență al Federației Ruse.

UPDATE 20:43 Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a calificat incidentul drept o ”tragedie teribilă”:

UPDATE 20:40 La fața locului au fost trimise 50 de echipaje de ambulanță, transmite Reuters. Unele persoane se află încă în interiorul sălii de concerte.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, bărbați cu arme automate au fost arătați trăgând în mod repetat asupra unor civili care țipau, inclusiv femei, care se ghemuiau sub semnul de intrare ”Crocus City Hall”. Alte înregistrări video arătau mai multe persoane care zăceau nemișcate în bălți de sânge în fața sălii. Reuters nu a reușit să verifice imediat imaginile. O altă înregistrare video îi arată pe atacatori trăgând asupra oamenilor din sala de concerte.

UPDATE 20:30 Ambasada SUA în Rusia a avertizat la începutul acestei luni că ”extremiștii” au planuri iminente pentru un atac la Moscova, transmite Reuters. Aceasta a emis avertismentul la câteva ore după ce Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), principalul succesor al KGB-ului din epoca sovietică, a declarat că a dejucat un atac asupra unei sinagogi din Moscova comis de o celulă a grupării militante musulmane sunnite Stat Islamic.

UPDATE 20:23 Imaginile postate pe rețelele de socializare arată oameni care fug din calea focurilor de armă.

