LIVE Dezbatere prezidențială pe Digi24, George Simion nu a venit. Nicușor Dan, singur în platou: Fetița mea se va vaccina anti-HPV / Dau în scris că nu va crește TVA / Iată diploma mea de bacalaureat

Digi24 a difuzat luni de la ora 19.00 o dezbatere prezidențială la care a participat doar Nicușor Dan. George Simion a lipsit. Nicușor Dan a spus în timpul dezbaterii că ”dă în scris că nu va crește TVA” dacă ajunge președinte. Candidatul independent și-a prezentat și diploma de bacalaureat pentru a dezminți ”un fals care circulă pe rețele”. Nicușor Dan a mai spus că fetița sa va fi vaccinată anti-HPV (vaccin împotriva cancerului de col uterin) când va ajunge la vârsta recomandată. El a mai spus că susține introducerea educației sexuale la clasa 6-7, ca parte a unei materii precum biologia.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Reamintim că, absent de la dezbatere, George Simion a postat în paralel cu emisiunea un clip în care apar cinci alți jurnaliști Digi24, filmați în biroul său când el însuși le reproșează în termeni duri opiniile altor jurnaliști de la Digi24. El i-a catalogat pe ziariștii Digi24 drept ”asasini mediatici”, fără ca aceștia să îi dea o replică. Ulterior, Cosmin Prelipceanu a spus că echipa Digi era în biroul lui Simion pentru a discuta despre prezența acestuia la dezbatere și că jurnaliștii nu au știut că sunt filmați.

Urmărește LIVETEXT emisiunea pe G4Media:

Nicușor Dan către alegători: Vă invit să credeți în România, această țară are un viitor. E o alegere de direcție a României pentru mulți ani. E o alegere între Vest și Rusia. E o alegere între o economie liberă și una izolată. O alegere între o cultură a dialogului și o cultură a urii. Îi îndemn pe votanți să se informeze despre candidați, să voteze responsabil și să continue să creadă în România.

Întrebare: Veți susține introducerea materiei educația sexuală la școală?

Nicușor Dan: Răspunsul este da. Nu neapărat ca materie separată, poate să fie parte din biologie sau alte materii. Vârsta pe care o spun specialiștii e clasa 6-7. Adică vârsta la care pe de o parte nu afectăm inocența unor copii, dar e vârsta la care să îi protejăm de pericole la care sunt expuși și față de care trebuie să le adresăm problema în mod direct.

Întrebare: Ați luat decizia de a vă vaccina copiii anti-HPV?

Nicușor Dan: Avem un medic de familie. Am urmat cu strictețe schema de vaccinare a statului român. Nu știu vârsta de la care se face, dar când va avea vârsta de vaccinare, vă spun sigur că se va vaccina.

Întrebare: Ce le spuneți părinților care vor mai mulți bani la educație și sănătate?

Nicușor Dan: Răspunsul este – sunt câteva sute de mii de oameni care au murit în Ucraina. Războiul e ceva foarte apropiat și foarte concret. Trebuie să facem cheltuieli militare ca să evităm războiul.

Distribuția banilor în sistemul public nu e echitabilă. De exemplu sunt enorm de multe sate fără medici și noi trebuie să stimulăm medicii să ajungă acolo. E o diferență de calitate între educația din marile orașe și cea din rural.

Întrebare: Ce faceți cu copiii care stau toată ziua pe Tiktok? Consecințele sunt mari la nivel de derapaje democratice

Nicușor Dan: Răspunsul e că din păcate sistemul de educație nu e adaptat la lumea pe care o trăim. Competențele date copiilor sunt de a reproduce niște informații și nu reușim să îi învățăm să facă conexiuni logice între anumite informații și să descopere lucrurile cu capul lor. Ca să rezolvăm problemele trebuie să ne uităm la programă și să formăm profesorii ca să reușească să educe copiii în acest spirit.

Întrebare: Ce veți face cu rețelele sociale?

Nicușor Dan: Sunt de acord cu ministrul Educației că rata analfabetismului funcțional e o chestiune de siguranță națională. Înseamnă incapacitatea de a te descurca într-o lume complexă. Am activat într-o zonă specifică de cercetare, dar nu pot spune că am competențe pe sistemul educațional. Răspunsul e general: în opinia mea, sistemul public nu poate genera o viziune pentru educație și România trebuie să recurgă la specialiști români care lucrează în mari universități ale lumii. România trebuie să apeleze la acești specialiști, la mari firme de consultanță care știu să facă comparații cu alte sisteme de educație și să se uite la competențele necesare pentru o piață a muncii.

Întrebare: Vor scădea salariile profesorilor?

Nicușor Dan: Nu, sub nici o formă.

Întrebare: Despre educație

Nicușor Dan a arătat la cameră diploma de bacalaureat: Permiteți-mi să vă arăt diploma mea de bacalaureat, pentru că circulă de câteva zile un fals pe rețele. Iată diploma mea de bacalaureat.

Întrebare: Veți opri tranzitul grânelor ucrainene?

Nicușor Dan: Aici a fost o problemă de funcționare a statului român. Acele grâne trebuia să tranziteze România, dar ele de fapt au rămas în România și au afectat veniturile fermierilor români. Autoritățile fiscale din România nu au oprit acest fenomen. A fost un import ilegal nedeclarat de cereale ucrainene în România, care nu ar fi trebuit să aibă loc.

Întrebare: Ați fi vrut să fiți între cei cinci lideri europeni la Kiev, era acolo locul României?

Nicușor Dan: Este mai puțin important. România trebuie să fie însă suficient de activă în UE și NATO. Noi trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina și să sprijinim efortul comun european de pace. Când vom ajunge la pace și reconstrucție, România trebuie să participe echitabil, astfel încât firmele românești să poată câștiga.

Întrebare: Cât vreți să alocați la Apărare?

Nicușor Dan: Vreau să ajungem la 3,5% din PIB. Orice e mai bun decât războiul. Ca să ai pace trebuie să descurajezi războiul. Avem un vecin agresor, e opinia oficială a NATO. Pentru securitatea ta trebuie să investești în armată ca să descurajezi războiul. Trebuie să stimulăm cu fondurile europene și industria românească de apărare

Întrebare: Îl vedeți pe Simion ca omul lui Trump? Dvs sunteți omul lui Macron?

Nicușor Dan: Eu nu sunt omul nimănui. Vreau să fie președintele României și îmi doresc o relație de la egal la egal cu liderii țărilor europene occidentale, Emmanuel Macron, Merz. Ce e relevant e Republica Moldova, oameni care înțeleg foarte bine ce e Rusia și ce e Occidentul. Maia Sandu a anunțat că mă sprijină pe mine, pe George Simion îl sprijină Dodon și Ceban, doi pro-ruși. Și îl mai sprijină și dl Salvini. Dl Simion a încercat cu disperare să se agțe de Administrația Trump, a plătit firme de lobby, dar în nici un caz nu putem să spunem că e omul lui Trump.

Cosmin Prelipceanu revine cu precizări despre filmul cu jurnaliștii Digi24 postat de George Simion: I-a filmat pe ascuns pe jurnaliștii Digi24. Acest film a fost făcut fără ca jurnaliștii Digi24 să fi știut. Ei erau acolo pentru a discuta cu echipa lui Simion despre regulile dezbaterii din această seară. Simion a tras acest film pe care acum îl dă publicității. Spațiul nu este public, e un birou privat. Persoanele au fost filmate fără să știe.

Întrebare: Dacă ajungeți președinte, veți cere Moldovei și Ucrainei să desecretize documentele pe baza cărora Simion a fost declarat persona non grata?

Nicușor Dan: Președintele trebuie să fie informat și evident că o să a această informație. Dacă ajută să fie făcută publică cele două țări, dacă nu ajută, asta e o discuție tehnică. Dacă nu amenință strategia de securitate a celor trei țări, ar trebui să fie făcută publică.

Întrebare: Sunteți la Casa Albă și Trump vă propune un deal. Aurul de la Roșia Montana contra garanții de securitate.

Nicușor Dan: Nu există acest scenariu. Nu va exista o astfel de discuție care să nu fie pregătită în cele mai mici detalii de aparatul tehnic. România este membră NATO, bineînțeles că ne bucurăm de parteneriatul strategic cu SUA, și partea americană are din acest parteneriat niște beneficii, nu există această ipoteză.

Întrebare: Care vor fi pașii pentru a scăpa de vizele pentru SUA?

Nicușor Dan: Este inadmisibil ca un candidat la președinție nu doar să se bucure când românilor li se mențin vizele dar chiar să spună că a militat pentru asta. Asta este slugărnicie și opusul patriotismului. Noi trebuie să recâștigăm încrederea față de mesajele diverse care au venit în urma alegerilor. Sunt foarte bucuros de scrisoarea celor 7 ambasadori publicată azi dimineață, care au spus alegerea este între America și Rusia. Ei recunosc o inteferență rusă în alegerile din noiembrie. Dacă voi fi președinte mă voi concentra pe relația cu SUA și pe lămurirea acestor îndoieli pe care persoane din administrația Trump le are în legătură cu România.

Cosmin Prelipceanu precizări despre un film postat de George Simion cu jurnaliști Digi24: George Simion a publicat un film montat în care apar 5 jurnaliști Digi24 invitați de stafful AUR pentru discuții despre dezbaterea de azi.

Andreea Dumitrache (jurnalist Digi24): Am avut întâlnirea cu George Simion fără să ne anunțăm. El a considerat neserios formatul dezbaterii de azi. Ne-a acuzat că nu vom asigura echilibrul și echidistanța în dezbatere, drept urmare a considerat că nu va primi un tratament egal în dezbatere, deși l-am asigurat că amândoi candidații vor primi aceleași întrebări. Nu am avut un răspuns ferm dacă va participa sau nu la dezbatere.

Întrebare: Aveți un mesaj pentru mediul de afaceri?

Nicușor Dan: În definirea politicii fiscale și economice trebuie să ne uităm cu mare atenție la firmele private care aduc plus-valoare. Cred că există foarte multă rezistență la rușine în statul român. Trebuie să lucrăm mult la managementul companiilor de stat, din cauza lor a întârziat o tranșă PNRR. În ce privește colectarea, Banca Mondială a făcut un proiect, el nu a fost pus în practică din diferite interese.

Întrebare: Când veți implementa reforma administrativ-teritorială?

Nicușor Dan: Nu mai devreme de 2,5-3 ani. Logic ar fi ca ea să intre în vigoare odată cu mandatul primarilor din 2028. Suntem într-o altă situație. Noi va trebui să distribuim bogăția acumulată în jurul marilor orașe. Dacă cineva locuiește în Târgoviște, el are nevoie de o cale ferată care să îl aducă în 40 de minute la București ca să poată lucra aici și să ducă acasă salariul.

Întrebare: Ce cheltuieli veți tăia la nivel național pentru a redresa deficitul bugetar?

Nicușor Dan: Voi discuta cu ministrul de Finanțe.

Întrebare: Veți tăia sau veți amâna cheltuielile sociale?

Nicușor Dan: Nu am o listă.

Întrebare: Dați în scris că nu va crește TVA?

Nicușor Dan: Da, dau în scris. Eu vreau să păstrăm TVA la 19%. Mă voi asigura că nu vom fi în această ipoteză

Întrebare: Dacă va ajunge România în situația din 2009, cine va face anunțurile, dvs. sau premierul?

Nicușor Dan: Nu va fi cazul, economia România e mult mai puternică decât în 2009. Aud scenariul cu creșterea TVA la 25%, nu va fi cazul. Statul va trebui să fie ferm să încaseze ce.

Întrebare: Cât de rău va fi din punct de vedere economic cu Nicușor Dan președinte?

Nicușor Dan: Vom reuși să ne redresăm situația, cum am făcut și la Primăria București.

Întrebare: Urmează în România o criză similară cu cea din 2009?

Nicușor Dan: Am avut trei ani cu deficit scăpat de sub control, inclusiv primele 4 luni din 2025. Situația financiară e dificilă. Nu e o abstracție, ea se vede în inflație. Pe de altă parte, la Primăria Capitalei am fost într-o situație și mai grea în 2020, dar azi ratingul Primăriei e mai bun decât al României pentru că am știut să eficientizăm și să facem tăierile necesare. Trebuie să oprim marea evaziune fiscală, să atragem mai repede fondurile UE, să tăiem cheltuielile statului chiar dacă unele sunt necesare și să ne uităm la companiile de stat. Aici trebuie să ne uităm pe termen scurt și mediu. Și cred că putem evita scenariul cu Euro la 6 lei și cu scumpiri.

Întrebare: Ce vă faceți dacă guvernul o apucă pe o cale anti-europeană?

Nicușor Dan: Guvernul e strâns legat de majoritatea parlamentară. Dacă românii mă aleg pe mine, dau implicit un mesaj Parlamentului șid au legitimitate discuției între președinte și forțele pro-occidentale. Nu văd această ipoteză.

Întrebare: Cum veți convinge un guvern să atragă banii UE?

Nicușor Dan: Pe PNRR mă aștept ca, dacă Comisia Europeană nu prelungește termenul de absorbție cu un an, absorbția să fie foarte slabă. Dar sunt foarte optimist pe atragerea fondurilor din bugetul multianual al UE. Există multă rutină î statul român, de aceea trebuie să venim cu specialiști din privat care să dinamizeze sistemul administrativ.

Întrebare: Cum ați putea să respingeți un premier propus de PSD și AUR, care ar fi o majoritate puternică?

Nicușor Dan: Această ipoteză nu există dacă eu voi câștiga alegerile. Ce se întâmplă acum în teritoriu, opinia majoritară în PSD e că acest partid trebuie să meargă în direcția pro-europeană, cum îl obligă și apartenența la familia social-democrată europeană. Am avut discuții cu oameni politici din PSD.

Întrebare: Dacă PSD și AUR vin și îl propun premier pe George Simion sau Călin Georgescu, veți accepta?

Nicușor Dan: Această ipoteză nu va exista dacă eu câștig alegerile.

Întrebare: Va trebui să numiți premierul dacă ajungeți președinte. Aveți de gând să numiți dvs. un premier sau așteptați de la partide o propunere?

Nicușor Dan: Am condus primăria Capitalei cu un consiliu general format din 4 partide, acum e un consiliu din 8 partide, și ați văzut că nu au existat tensiuni mari pentru că am avut și eu disponibilitatea de a dialoga. Am dovedit că nu vin în funcții pentru a crea tensiuni inutile. Răspunsul e că vor fi discuții preliminare, astfel încât în echilibrul de putere Președinte – Parlament să avem une chilibru rațional. Nu veți vedea situația cu un premier propus de președinte și respins de Parlament.

Întrebare: Dați PSD postul de premier la negocieri?

Nicușor Dan: Va fi o discuție tehnică, sper să dureze cât mai puțin. Vor fi multe lucruri puse pe masă și de partide, și de președinte. Nu pot să dau detalii acum. Președintele României e suficient de puternic ca să impună anumite direcții. Voi presa pentru ca România să se schimbe în toate direcțiile

Întrebare: ”Ce mă fac cu voi”, spune dl Simion, cu referire la alegătorii dvs. Ce faceți dvs. cu alegătorii dlui Simion dacă ajungeți președinte?

Nicușor Dan: E normal ca oamenii să aibă opinii diferite. Dar e o tensiune care a escaladat. Îndemnul e să se uite la ce am spus eu despre această escaladare: am spus că există un public evident nemulțumit de cum s-a făcut politică până acum, sunt revoltați, dar îi încurajez să vadă dacă această revoltă nu ne duce în haos. Contracandidatul meu a încercat mereu să pună paie pe foc în această tensiune socială.

Nicușor Dan: Îmi doresc să lucrez cu acest parlament, nu vreau alegeri anticipate. Îmi doresc ca toate cele patru partide pro-occidentale să facă parte din viitorul guvern și voi porni discuții cu fiecare în parte. Mi-aș dori foarte tare ca Ilie Bolojan să fie premier, dar nu vreau să promit