Linia turistică „Bucharest City Tour” intră în funcţiune de luni / Un…

Sursa foto: STB

Linia turistică „Bucharest City Tour” intră în funcţiune de luni / Un bilet costă 70 de lei și ajunge, printre altele, la Piaţa Victoriei, Piaţa Romană și Bulevardul Unirii

Travel

Linia turistică „Bucharest City Tour” intră în funcţiune de luni, cursele urmând să plece de la Casa Presei zilnici, între ora 10.00 şi ora 22.00, la intervale de 30 de minute, transmite News.ro.

”Publicul călător va putea utiliza linia turistică „Bucharest City Tour” pentru o plimbare prin câteva zone de referinţă ale Capitalei, începând de luni, 25.08. 2025”, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti.

Pe această linie vor circula autobuzele etajate ale STB SA, pe traseul: Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei”, Şos. Pavel Kiseleff, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertăţii, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei.

Linia turistică „Bucharest City Tour” va funcţiona zilnic, cu prima plecare de la staţia „Piaţa Presei” la ora 10.00, iar ultima – la ora 22.00. Autobuzele vor avea un interval de succedare de 30 de minute.

O legitimaţie de călătorie costă 70 de lei pentru 24 de ore de la momentul validării, iar preţul unei legitimaţii de călătorie pentru copiii cu vârsta între 7 şi 14 ani este 35 de lei.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de transport gratuit.

