Lewis Hamilton spune că Michael Schumacher a fost pilotul cel mai greu de depășit pe un circuit de Formula 1

Lewis Hamilton a trecut la Ferrari, echipă alături de care a susținut deja două sesiuni de teste. Multiplul campion mondial a vorbit despre piloții greu de depășit, iar în capul listei l-a așezat pe legendarul Michael Schumacher.

Lewis și Michael sunt liderii ierarhiei piloților cu cele mai multe titluri din istoria Formulei 1, fiecare cu câte șapte.

Britanicul speră să dea lovitura la Ferrari, echipă alături de care vrea să câștige din nou titlul mondial.

De-a lungul unei cariere fantastice, Hamilton s-a intersectat cu mulți piloți valoroși, dar atunci când vine vorba despre depășiri, Lewis spune că cel mai greu de întrecut pe circuit era Michael Schumacher.

Ajuns la 40 de ani, Lewis vorbește la superlativ despre Schumi, germanul fiind pilotul cel mai greu de depășit.

Al doilea în această ierarhie a lui Hamilton este Felipe Massa.

Fost pilot la Ferrari, Massa a ratat dramatic titlul piloților din 2008 tocmai în detrimentul lui Hamilton.

În opinia lui Hamilton, Massa era mult mai greu de depășit decât alte nume mari cu care s-a duelat britanicul în curse precum Max Verstappen, Nico Rosberg sau Fernando Alonso.

„Au fost în general curse în care m-am pus într-o poziție nefericită în care am fost al șaptelea sau al optulea, iar când am fost vreodată în acele poziții nefericite, persoana de care trebuia să trec pentru a avea o cursă de succes, a fost Felipe.

A fost un pilot fantastic și cel mai greu de depășit, al doilea după Michael Schumacher”, a precizat Lewis Hamilton, citat de f1oversteer.com.

In 2008, Felipe Massa was F1 world champion… for 39 seconds. Then, Hamilton overtook Glock, snatching the title by just 1 point! A reminder that in racing, every second counts. ⏳🏎️🔥#Orchidra #RiseOfTheBloom #STEMRacing pic.twitter.com/AXCr5D6jVr

— Orchidra (@orchidra_f1) February 1, 2025