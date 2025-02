Șeful RedBull se așteaptă să vadă un McLaren și mai puternic în 2025

Pregătirile pentru noul sezon din Formula 1 au intrat în linie dreaptă, iar Christian Horner, șeful RedBull, este de părere că în 2025 vom vedea un McLaren și mai puternic decât anul trecut.

După o pauză imensă de 26 de ani, McLaren a cucerit titlul de la constructori, succesul venind în special după o a doua parte a sezonului 2024 în care echipa cu sediul la Woking a avut cel mai rapid monopost de pe grila de start.

Christian Horner, directorul RedBull Racing, este de părere că rivalii de la McLaren vor fi și mai puternici în 2025.

„McLaren a ratat o mulțime de oportunități pe partea de piloți (n.r. anul trecut). Au avut doi piloți competitivi, ceea ce a fost puternic pentru ei la constructori.

Dar sunt sigur că Lando va privi poate în urmă și se va gândi că ar fi putut avea mai multe victorii.

Sunt sigur că se vor întoarce (n.r. mai puternici). Vor învăța din asta, cu siguranță”, este de părere Christian Horner, șeful RedBull, pentru PlanetF1.

McLaren este doar a doua echipă de pe grila de start care și-a menținut linia de piloți pentru 2025, alături de Aston Martin.

Testele oficiale de dinaintea startului noului sezon vor avea loc la Bahrain, în perioada 26-28 februarie.

