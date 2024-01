Lasconi, atac la adresa lui Drulă: Câți ați primit documentul politic despre alianța pe care urmează să o încheiem? Conducere să-și dea demisia dacă la alegerile europarlamentare scoatem sub 20%. Dacă suntem tratați așa, nu mai rămâne nimeni la partid să lipească afișe

Proaspăt demisionară de la șefia USR Argeș, primarul din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a lansat acuzații la adresa lui Cătălin Drulă, în ședința Comitetului politic de la nivel central, de duminică, unde s-a supus la vot alianța „Dreapta unită”, pentru alegerile europarlamentare din iunie (alianță formată din USR, PMP și Forța Dreptei).

Elena Lasconi care este parte din Comitetul Politic al USR a spus că niciun membru al acestei structuri de conducere nu a primit o informare clară despre ceea ce presupune alianța cu PMP și Forța Dreptei, sub umbrela „Dreapta Unită”. Mai mult, ea a cerut ca în cazul în care USR va scoate sub 20% la alegerile europarlamentare, întreaga conducere a partidului să demisioneze.

„Votul din Comitetul politic este un vot important. Aici decidem construcția politică din 2024, așa că toate propunerile aici ar trebui să se facă, să fie discutate… dacă au curaj să facă propuneri (cu referire la președintele Durlă – n.red). Cât contați pentru conducere, câți din Comitet ați primit ordinea de zi a ședinței, câți ați primit documentul politic referitor la această alianță pe care ni se cere să o încheiem? Care este respectul care ni se acordă?”, i-a întrebat în ședință, pe colegii săi, Elena Lasconi.

Aceasta a continuat și a cerut să fie luate în calcul și să fie votate următoarele trei propuneri: „1. Dacă la alegerile europarlamentare scoatem sub 20%, întreaga conducere a USR să își dea demisia. 2. Amânarea cu 30 de zile a deciziei privind alianța cu PMP și Forța Dreptei, să ne lămurim despre ce este vorba. 3. Candidatul USR pentru funcția de președinte al României să fie ales cu votul fiecărui membru USR”.

„Mi-ar plăcea să votați aceste lucruri”, a spus Lasconi, însă potrivit surselor G4Media, propunerile sale nu au fost supuse la vot.

Reamintim că Elena Lasconi a fost anunțată de Cătălin Drulă cap de listă la alegerile europarlamentare. Însă, Drulă și-a retras la scurt timp decizia, invocând scandalul mediatic care a vizat-o pe Lasconi (aceasta a recunoscut că a votat la referendumul pentru familie, fiind o susținătoare a familiei în termeni clasici, comentariu care a fost criticat în spațiul media chiar de fiica ei).

Dacă până în prezent, Lasconi a evitat să arate că e supărată pe Drulă, la ședința de duminică ea a făcut clar referire la președintele USR, subliniind că acesta „ia decizii de sus în jos”. Lasconi a sugerat că inițial Drulă a trata-o cu respect, ca mai apoi să evite să îi acorde atenția cuvenită, deși ea e un membru USR validat prin vot electoral, spre deosebire de alții din conducerea USR.

Lasconi a avertizat că genul acesta de comportament, în care „într-o zi ești tratat ca uliu, iar în altă zi ca cioară”, determină apatie în rândul membrilor de partid și că în curând nu va mai rămâne nimeni să lipească afișe.

„Rufele murdare se spală in familie, de acord, dar după decizia retragerii mele de pe lista de europarlamentare am cerut un singur lucru, să am o discuție cu Biroul Național. Inițial mi s-a spus că este posibil, dar apoi nu m-a mai sunat nimeni. (…) Genul acesta de decizi luate de sus în jos, această lipsă de respect pentru un membru de partid validat prin vot nu ne aduce decât lipsă de chef, apatie, încât mă întreb cine o să mai rămână să lipească afișe de partid, daca suntem tratați astfel. Într-o zi ești tratat ca uliu, în alta zi ca cioară”, a comentat Lasconi, fiind aplaudată de o parte dintre USR-iștii care nu se mai regăsesc în tabăra lui Cătălin Drulă.

Trebuie menționat că duminică s-a desfășurat și evenimentul de lansare a listei comune de candidați la alegerile europarlamentare din partea PMP, USR și Forța Dreptei, după ce preşedinţii celor trei formațiuni politice au anunţat constituirea Alianţei „Dreapta Unită”, în perspectiva alegerilor din anul 2024.