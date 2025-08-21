Primarul Mangaliei a fost reținut pentru luare de mită și spălare a banilor / Este acuzat că ar fi pretins și primit o șpagă de 645.000 de euro

Procurorii din cadrul DNA Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu 21 august, a lui Radu Cristian, primar al municipiului Mangalia, pentru comiterea a cinci infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor.

„În perioada 2020 – 2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins și primit, atât direct cât și printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice și cu inițierea unor hotărâri de consiliu local, precum și în legătură cu alte demersuri ce țin de activitatea de primar”, au stabilit anchetatorii.

Astfel, în schimbul sumelor de bani menționate anterior, inculpatul Radu Cristian ar fi întreprins următoarele:

– în perioada 2022 – 2024, ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendați sau închiși de către Poliția Locală Mangalia. Suma de bani menționată anterior ar fi fost primită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux;

– în cursul anului 2020, ar fi pretins suma de 70.000 de euro din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 20.000 de euro, pentru a emite un certificat de urbanism și ulterior o autorizație de construire pentru o clădire de locuințe P+12 în stațiunea Neptun;

– în cursul anului 2023, ar fi pretins și ar fi primit un folos, respectiv echivalentul sumei de 500.000 euro prin reducerea prețului de achiziție a activului unei societăți comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia;

– în cursul anului 2023, ar fi pretins suma de 50.000 de euro din care ar fi primit suma totală de 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de către funcționarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în stațiunea Neptun;

– în cursul lunilor ianuarie-februarie 2025, ar fi pretins și ar fi primit suma de 50.000 euro de la o persoană, pentru ca acesta din urmă să obțină de la Primăria municipiului Constanța un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație de construire pentru un imobil situat în stațiunea Saturn.

Totodată, Radu Cristian ar fi disimulat și ascuns mare parte din sumele de bani menționate anterior, prin achiziția în anul 2023 a unui hotel din stațiunea Cap Aurora.

Primarului Mangaliei i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Radu Cristian va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă Tribunalului Constanța.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța și Biroului de Operațiuni Speciale Constanța.