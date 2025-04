Lando Norris, cel mai rapid în ultimul antrenament al Marelui Premiu din Arabia Saudită

Pilotul McLaren Lando Norris a fost cel mai rapid, sâmbătă, cu timpul de 1:27:489, în ultima sesiune de antrenamente înainte de calificările Marelui Premiu din Arabia Saudită.

Pe locul secund, aproape de Norris, s-a clasat celălalt pilot McLaren, Oscar Piastri (+0.024), accentuând dominația din acest weekend a constructorului, care este lider în clasamentul general. Podiumul a fost completat de George Russell (+0.627), de la Mercedes.

Mai departe, Max Verstappen a venit pe locul patru (+0.845), Leclerc în spatele lui, iar Lewis Hamilton a terminat pe poziția a 12-a.

Calificările vor avea loc sâmbătă, de la ora 20:00 (ora României).

Clasamentul final

