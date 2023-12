La întâlnirea din Argentina, Zelenski i-a cerut lui Orbán un motiv pentru care blochează aderarea Ucrainei la UE/ Liderul de la Kiev așteaptă răspunsul premierului ungar

Preşedintele Volodimir Zelenski, aflat miercuri la Oslo, a afirmat că restul Europei ar trebui să urmeze exemplul ţărilor nordice în ceea ce priveşte sprijinul acordat Ucrainei, relatează The Guardian, citat de news.ro.

„Ceea ce poate face Europa este să procedeze la fel ca ţările nordice”, a spus Volodimir Zelenski într-o conferinţă de presă susţinută alături de liderii din Norvegia, Finlanda, Suedia, Danemarca şi Islanda. „Europa trebuie să menţină unitatea şi să continue să facă presiuni asupra preşedintelui Rusiei pentru a respecta Europa, dreptul internaţional şi libertatea tuturor popoarelor libere”, a punctat Zelenski.

Liderii nordici au subliniat, la rândul lor, că acesta este un „punct crucial” al războiului, anunţând cum vor trimite noi pachete de sprijin Ucrainei, şi au promis că vor continua să susţină Ucraina pentru „anii” ce vor urma.

Pe de altă parte, întrebat despre o conversaţie recentă avută cu premierul ungar, Viktor Orbán, care miercuri şi-a reafirmat opoziţia faţă de începerea negocierilor de aderare la UE cu Kievul, Zelenski a spus că i-a cerut un motiv pentru care blochează aderarea Ucrainei la UE. Duminică, Volodimir Zelenski a fost văzut discutând pentru scurt timp cu Viktor Orban la ceremonia de învestire a noului preşedinte al Argentinei, Javier Milei. Ulterior, în discursul său nocturn, preşedintele ucrainean a declarat că a avut o conversaţie „sinceră” cu premierul ungar. „A fost o discuţie cât se poate de sinceră – şi, evident, a fost vorba despre subiectele noastre europene”, a declarat Zelenski.

Miercuri, la Oslo, Zelenski a precizat că „încă aşteaptă un răspuns” de la premierul maghiar.

Potrivit Ukrainska Prava, președintele Ucrainei a spus: „Nu pot spune că a fost o întâlnire deosebit sau deliberat planificată. Am avut un dialog. Asta este adevărat. Cred că trebuie să organizăm o întâlnire constructivă între țările noastre, pentru că avem granițe comune, suntem vecini și trebuie să discutăm. Un subiect foarte important pe care l-am abordat cu el a fost că trebuie să vorbim, trebuie să rezolvăm problemele. De aceea, trebuie să ne întâlnim. I-am arătat că am o atitudine pozitivă față de această idee. În al doilea rând. Cred că am dreptate [în a spune acest lucru] și i-am spus clar că nu are niciun motiv să blocheze aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. I-am cerut să îmi dea un singur motiv. Nu trei, nu cinci, nu zece, doar un singur motiv și aștept un răspuns”.

Vorbind după o întâlnire cu liderii nordici, Zelenski a insistat, pe de altă parte, că a primit un „semnal pozitiv” în timpul deplasării sale la Washington din această săptămână, iar SUA vor continua să sprijine şi să ajute Ucraina, în ciuda părerilor că Ucraina ar putea pierde sprijinul celui mai puternic aliat al său. Totuşi, Zelenski a recunoscut că ar putea exista probleme de sincronizare şi de politică internă, dar a spus că este încrezător în sprijinul SUA.

Comentariile sale au venit după ce marţi s-a luptat să convingă republicanii americani să sprijine un pachet de ajutor militar de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, existând tot mai multe indicii şi păreri că Ucraina nu se mai poate baza pe sprijinul continuu al SUA, care până în prezent a fost cel mai mare furnizor al său de asistenţă militară. Deşi nu a obţinut rezultate concrete din partea congresmenilor americani, Zelenski a declarat miercuri că este încrezător în sprijinul SUA. El a subliniat că a vorbit cu „congresmeni, senatori, reprezentanţi ai ambelor partide, cu administraţia preşedintelui şi cu el personal, cu speakerul Statelor Unite. Am primit un semnal pozitiv în ceea ce priveşte susţinerea Ucrainei şi asistenţa din partea Statelor Unite”, a declarat Zelenski.

Răspunzând criticilor potrivit cărora Ucraina ar trebui să se apere mai degrabă decât să fie în ofensivă, Zelenski a insistat că ţara sa nu se află într-un impas în războiul cu Rusia, aşa cum sugerase într-un interviu pentru The Economist Valeri Zalujni, şeful său de Stat Major. „În ceea ce priveşte afirmaţia generalilor din Statele Unite şi a unor personalităţi, mai mulţi militari, ar trebui să spun că în niciun caz nu este vorba de impas”, a spus Zelenski, care s-ar afla în conflict cu Zalujni, potrivit presei.

„Este vorba despre iarnă. Iar în timpul iernii avem întotdeauna o încetinire a uneia sau altei operaţiuni, contraofensive sau defensive, nu contează”, a punctat liderul de la Kiev. Ucraina a avut „succese uriaşe” pe mare, a susţinut el, subliniind activitatea armatei sale în Marea Neagră: „Prin urmare, trebuie să fim pregătiţi pentru operaţiuni viitoare”, a adăugat el.