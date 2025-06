Kylian Mbappen a dat-o în judecată pe PSG pentru hărțuire morală

Cotidianul L’Equipe anunță că atacantul Kylian Mbappe a acționat în judecată clubul PSG pentru hărțuire morală.

Informarea judiciară a fost deschisă pentru hărțuire morală, transmite Parchetul din Paris, conform sursei citate.

Aflat în prezent la Real Madrid, Mbappe acuză fostul său club de hărțuire morală și tentativă de forțare de semnătură, denunțând scoaterea sa din lotul lui PSG în vara lui 2023 (în momentul în care refuza să-și prelungească înțelegerea cu campioana Franței).

În cele din urmă, Mbappe și-a prelungit înțelegerea cu PSG, iar în vara anului trecut a plecat la Real Madrid din postura de jucător liber de contract.

Doi judecători de instrucție au fost desemnați pentru a ancheta acuzațiile atacantului celor de la Real Madrid, transmite sursa citată.

Pe lângă latura penală, Mbappe este și în litigiu financiar cu PSG, el considerând că mai are de luat o sumă importantă de bani de la campioana din Ligue 1 din anumite bonusuri de performanță și de loialitate.

