Kamala Harris critică vizita lui Donald Trump la cimitirul Arlington folosită ulterior în clipuri electorale: Nu a respectat pământul sacru, totul de dragul unei cascadorii politice

Vicepreşedintele american Kamala Harris l-a criticat, sâmbătă, pe rivalul republican la prezidenţiale Donald Trump, pentru o vizită pe care acesta a făcut-o la mormintele soldaţilor de la Cimitirul Naţional Arlington şi care a fost folosită ulterior în înregistrările video din campanie, relatează Reuters, transmite News.ro.

„Este un loc solemn; un loc în care ne adunăm pentru a onora eroii americani care au făcut sacrificiul suprem în serviciul acestei naţiuni. Nu este un loc pentru politică”, a scris Harris într-o postare X.

Vicepreşedintele a intervenit la cinci zile după ce Trump a luat parte luni la o ceremonie de depunere de coroane în onoarea celor 13 militari ucişi în timpul retragerii SUA din Afganistan în 2021.

El a vizitat, de asemenea, sectorul 60 al cimitirului din Virginia, pe care armata îl consideră pământ sacru. Legea federală şi politicile Pentagonului nu permit activităţi politice în acea secţiune, însă campania lui Trump a postat un videoclip TikTok cu imagini din cimitir, în timp ce acesta se luptă cu democrata Harris într-o cursă strânsă pentru Casa Albă.

„Permiteţi-mi să fiu clar: fostul preşedinte nu a respectat pământul sacru, totul de dragul unei cascadorii politice”, a scris Harris.



În timpul unui discurs susţinut vineri în Pennsylvania, Trump a declarat că familiile membrilor serviciilor militare care au murit în Afganistan i-au cerut să meargă la Cimitirul Naţional Arlington.

„Am ajuns acolo şi am avut o ceremonie”, a spus Trump. Familiile l-au întrebat dacă ar putea veni la morminte, a spus Trump, şi apoi au cerut o fotografie. „Am spus, ‘Absolut’. Aşa că am făcut poze la mormânt”, a spus el.

Trump a lansat o ripostă concertată sâmbătă, postând videoclipuri pe contul său Truth Social, arătând rude a cel puţin şapte dintre cei 13 ucişi în retragerea din Afganistan, apărând acţiunile sale la cimitir. Multe dintre acestea s-au adresat direct lui Harris şi au contestat sprijinul declarat al acesteia pentru familiile militarilor.

„Doamnă vicepreşedinte Harris, de ce nu vă exprimaţi condoleanţele personal? De ce nu am auzit niciodată de dumneavoastră?”, întreabă într-un videoclip Christy Shamblin, soacra sergentului Nicole Gee, care a fost printre cei care au murit în retragerea din 2021.

JD Vance şi secretarul de presă Karoline Leavitt au răspuns fiecare la postarea lui Harris sâmbătă cu una care făcea referire la retragerea din Afganistan şi o acuza pe Harris că este insensibilă la militarii care au murit acolo.

Trump a folosit luni cea de-a treia aniversare a retragerii SUA din Afganistan pentru a încerca să pună pe seama vicepreşedintei retragerea haotică sub preşedinţia lui Joe Biden.

Harris, 59 de ani, a devenit candidatul democrat la alegerile prezidenţiale din 5 noiembrie, după ce Biden, 81 de ani, s-a retras din cursă în iulie.

Răspunsul vicepreşedintelui la vizita lui Trump la cimitir poate oferi un indiciu despre modul în care ea va aborda subiectul în dezbaterea lor din 10 septembrie. Ea s-a referit la istoricul lui Trump de a insulta veteranii militari.

„Nu este nimic nou din partea lui Donald Trump. Acesta este un om care i-a numit pe militarii noştri căzuţi la datorie „fraieri” şi „rataţi” şi i-a denigrat pe deţinătorii Medaliei de Onoare”, a scris ea.

Trump a spus mai demult că regretatul senator John McCain, un fost candidat republican la preşedinţie, nu a fost un erou de război, deşi a petrecut ani de zile ca prizonier de război în Vietnamul de Nord, după ce a fost avionul său a fost doborât în timp ce era pilot al Marinei.

Trump s-a referit la veteranii căzuţi în Primul Război Mondial ca fiind „fraieri” şi „rataţi”, potrivit fostului său şef de cabinet de la Casa Albă, John Kelly, un general în retragere din Corpul Puşcaşilor Marini. Trump continuă să conteste acest raport.Nu era clar dacă astfel de incidente vor influenţa votul veteranilor.

Într-un raport din aprilie, Pew Research Center a constatat că veteranii militari favorizează Partidul Republican.