Justiţia din SUA se pronunţă împotriva lui Trump autorizând paşapoartele cu genul X pentru persoanele transgender

O curte de apel din SUA a confirmat joi o hotărâre a unei instanţe inferioare prin care se dispunea administraţiei preşedintelui Donald Trump să reia emiterea paşapoartelor cu genul X sau cu un gen diferit de cel de la naştere pentru persoanele transgender sau non-binare, relatează AFP, citată de Agerpres.

Pe 20 ianuarie, ziua învestirii sale în funcţie, Donald Trump a semnat un ordin executiv care prevedea că doar două genuri – masculin şi feminin – vor fi recunoscute de acum înainte în Statele Unite.

Ulterior, Departamentul de Stat a încetat emiterea paşapoartelor cu genul X sau cu un gen diferit de cel de la naştere al titularilor, în conformitate cu acest ordin executiv.

Însă o judecătoare americană a ordonat în iunie administraţiei să reia emiterea acestora.

O curte de apel a respins joi cererea administraţiei de a suspenda această decizie, confirmând concluzia instanţei inferioare conform căreia persoanele afectate vor suferi „diverse daune imediate şi ireparabile” ca urmare a ordinului executiv al lui Donald Trump.

Primul paşaport american cu genul X a fost emis în octombrie 2021 de către Departamentul de Stat, care a specificat că rubrica X era rezervată „persoanelor non-binare, intersexuale” şi, mai larg, celor care nu se identifică cu criteriile de gen propuse până acum.