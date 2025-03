Joan Baez îl atacă pe Trump şi „banda sa de miliardari cu adevărat incompetenţi” / „Democraţia noastră arde” / De ce a vândut mașina Tesla: ”Cât o detestam!”

Cântăreaţa Joan Baez, invitată la emisiunea nocturnă a lui John Mulaney, a ţinut să îşi exprime punctul de vedere cu privire la politica americană actuală condusă de Donald Trump. Şi nu a omis să se ia de Elon Musk în acest proces, transmite News.ro.

„Mi-aţi spus că pot spune ce vreau în seara asta. Suntem cu toţii aici să ne distrăm şi să sărbătorim, dar trebuie să recunoaştem că democraţia noastră arde. Suntem conduşi de o grămadă de miliardari incompetenţi”, a declarat Joan Baez.

Deşi nu a menţionat niciun nume, nu a existat nicio îndoială că regina folkului se referea la Donald Trump şi Elon Musk, care a fost numit în ianuarie şef al Departamentului pentru eficienţă guvernamentală (DOGE). În cursul serii, ea nu a ezitat să critice deschis Tesla, compania condusă de Elon Musk.



Artista a vorbit despre relaţia ei cu aceste celebre maşini electrice, anunţând că a scăpat rapid de a ei. „Am urât chestia aia”, explică ea, spunând că unul dintre asistenţii ei a sfătuit-o să cumpere maşina. „Am crezut că ar trebui să o iubesc. Aşa că am plecat cu ea. Şi după 45 de minute, m-am izbit de un stejar de pe proprietatea mea. La momentul respectiv, am crezut că a fost un semn. Apoi a venit un al doilea semn similar. După al treilea, am decis că este timpul să scap de el. Cât o detestam!”.

În ultimele luni, compania lui Elon Musk s-a confruntat cu unele dificultăţi şi a văzut cum acţiunile mărcii sale auto au scăzut drastic. Tesla a pierdut aproape 800 de miliarde de dolari în trei luni. La aceasta se adaugă numeroasele persoane care au decis să boicoteze marca. În sprijinul prietenului său foarte bun, Donald Trump a decis să cumpere o Tesla „nou-nouţă, ca semn de încredere” din partea şefului de la X. „Nebunii din stânga radicală, aşa cum fac adesea, încearcă să boicoteze ilegal (…) Tesla, unul dintre cei mai mari producători auto din lume şi „copilul” lui Elon, pentru a-l ataca şi a-l răni pe Elon şi tot ceea ce reprezintă el”, a acuzat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.