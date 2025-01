Jiri Lehecka, campion la Brisbane după retragerea lui Reilly Opelka / Americanul a rezistat doar 13 minute în meci

Cehul Jiri Lehecka a câștigat, duminică, turneul de la Brisbane, după ce adversarul său, americanul Reilly Opelka, s-a retras la doar 13 minute de la startul meciului, la scorul de 4-1.

Opelka, care l-a eliminat pe Novak Djokovic în sferturile de finală la începutul săptămânii, a ales să încheie meciul după ce a resimțit dureri la încheietura mânii drepte.

În acest sens, tenismenul Jiri Lehecka a câștigat al doilea titlu din carieră, după cel de la Adelaide din ianuarie 2024. Cu această victorie, cehul de 23 de ani va reveni luni pe locul 24 în lume, la un loc distanță de cel mai bun clasament al său (23).

La rândul său, americanul în vârstă de 27 de ani, fost număr 17 mondial, își începe ascensiunea în clasamentul ATP după o pauză de doi ani între 2022 și 2024. Pe lângă operația la șold, a suferit și o intervenție chirurgicală la încheietura mâinii în iulie 2024. Clasat pe locul 293 la începutul turneului, se așteaptă să urce pe locul 171 în lume, relatează L’Equipe.

An unfortunate ending to a great week …

Speedy recovery Reilly 🙏 Congratulations to our Champion in Brisbane @jirilehecka 🏆#Brisbaneinternational pic.twitter.com/rXZ45lsLjn

— Tennis TV (@TennisTV) January 5, 2025