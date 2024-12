Jim Carrey spune că a revenit la actorie pentru că are nevoie de bani / El joacă în filmul „Sonic the Hedgehog 3”, la doi ani după retragere

Jim Carrey a spus că s-a întors la munca de actor la doi ani după ce își anunțase retragerea pentru că avea nevoie de bani, scrie Business Insider. Carrey a anunțat în 2022 că se va retrage după lansarea filmului „Sonic the Hedgehog 2”, în care l-a jucat pe răufăcătorul Dr. Robotnik.

Într-un interviu acordat Access Hollywood în aprilie 2022, Carey a declarat: „Dacă îngerii aduc un fel de scenariu scris cu cerneală aurie care să-mi spună că va fi foarte important ca oamenii să-l vadă, aș putea continua pe acest drum, dar iau o pauză”.

Această pauză a fost de scurtă durată. Mai puțin de doi ani mai târziu, Variety a confirmat în februarie că Jim Carrey se întoarce la actorie pentru a juca în „Sonic the Hedgehog 3”.

În film, care va avea premiera pe 20 decembrie, Carrey joacă rolul Dr. Robotnik și al bunicului său, Gerald Robotnik.

Vorbind cu Associated Press la premiera londoneză a filmului „Sonic the Hedgehog 3”, Carrey a declarat: „M-am întors în acest univers pentru că, în primul rând, am ocazia să joc rolul unui geniu, ceea ce este un pic cam exagerat. Și pur și simplu, am cumpărat o mulțime de lucruri și am nevoie de bani, sincer.”

Salariul lui Carrey pentru cele două filme anterioare nu este cunoscut publicului, dar „Sonic the Hedgehog” și continuarea sa au fost succese surpriză la box-office – un lucru rar pentru adaptările de jocuri video. Primul film a avut încasări de 319 milioane de dolari, iar continuarea a avut vânzări de bilete de 405 milioane de dolari.

În februarie 2023, Carrey a scos de asemenea la vânzare o casă din Los Angeles pe care o deține de 30 de ani. Conacul a fost inițial listat la 29 de milioane de dolari, dar după aproape doi ani pe piață, prețul a fost redus acum la 19,75 milioane de dolari.

Hugh Grant, Nicolas Cage, Amanda Seyfried și Harrison Ford sunt celebrități care au declarat cu toții că au acceptat roluri din motive financiare.

În cartea sa de memorii „Sonny Boy”, publicată în octombrie, Al Pacino a scris că a renunțat la actoria de film la mijlocul anilor 1980 pentru că se simțea „secătuit creativ”, dar a revenit în industrie după ce a rămas fără bani.

„Am verificat și nu aveam bani”, a scris Pacino. „Aveam vreo nouăzeci de mii și asta a fost tot.”

Încurajat de Diane Keaton, colega sa din „The Godfather” și apoi iubita sa, Pacino a obținut un rol în filmul „Sea of Love” din 1989.

Mai târziu în memorii, Pacino a scris că a dat din nou faliment în 2011 din cauza cheltuielilor excesive.

„Nu există aproape nimic mai rău pentru o persoană faimoasă – există să fii mort, iar apoi să fii falit”, a scris Pacino.

De data aceasta, Pacino a vândut o casă, a făcut reclame și a acceptat un rol în filmul lui Adam Sandler din 2011 „Jack and Jill” pentru a ajunge din nou stabil din punct de vedere financiar.