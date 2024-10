Hugh Grant spune că noul film „Bridget Jones” este și foarte trist / Renée Zellweger, laureată a premiului Oscar, a revenit şi ea în rolul personajului principal

Hugh Grant a avertizat că cel de-al patrulea episod al francizei „Bridget Jones”, care va fi lansat anul viitor de Ziua Îndrăgostiţilor, va avea un ton foarte diferit, scrie BBC, transmite News.ro.

„Pe lângă faptul că este extrem de amuzant, este foarte, foarte trist”, a declarat actorul, care îşi va relua rolul elegantului Daniel Cleaver.

El a mai dezvăluit că nu a existat „niciun rol evident” pentru el în film, dar „au vrut să mă includă în el”.

Renée Zellweger, laureată a premiului Oscar, revine şi ea în rolul personajului principal în „Bridget Jones: Mad About The Boy”.

Titlul filmului este după cel mai recent roman Bridget Jones, care a fost publicat în 2013.

În carte, cititorii o reîntâlnesc pe Bridget la 50 de ani, mamă a doi copii şi văduvă după moartea soţului ei, Mark Darcy.

Darcy a fost interpretat de Colin Firth în filmele anterioare.

Studioul de producţie nu a comentat cât de aproape va urma noul film povestea din carte, dar se ştie că autoarea Helen Fielding a scris scenariul.

Vorbind în cadrul emisiunii lui Graham Norton, Grant a precizat că Fielding s-a folosit de o tragedie din viaţa reală pentru a concepe intriga. „Ea a avut o poveste tristă”, a spus el. „S-a căsătorit cu un scenarist american, a avut copii şi apoi el a murit”.

Grant a afirmat că Fielding a început apoi să scrie un roman despre o femeie care îşi creşte singură copiii şi apoi şi-a dat seama că personajul principal era „un pic ca Bridget”. „Aşa că a transformat-o într-o carte Bridget Jones. Şi pe lângă faptul că este extrem de amuzantă, este şi foarte, foarte tristă”.

Grant, cunoscut pentru rolurile din comedii romantice precum „Notting Hill” şi „Four Weddings and a Funeral”, nu a apărut în cel de-al treilea film.

El a spus că, iniţial, a simţit că nu există „absolut niciun rol” pentru personajul său, Daniel, nici în cea de-a patra versiune. „Dar au vrut să mă includă”, a spus el.

Aşa că a spus că a stat de vorbă cu producătorii pentru a ajuta la modelarea personajului, care era cunoscut în filmele anterioare pentru faptul că era un afemeiat în serie.

„Am simţit că ceea ce au propus ei a fost bine, dar nu grozav. Şi am simţit că are nevoie de o a treia dimensiune, are 60 de ani acum, nu-l poţi avea doar netezindu-şi drumul pe King’s Road, cu ochii pe fete tinere. Ceva trebuie să se fi întâmplat cu el între timp. Aşa că am inventat o poveste destul de bună – am inventat o poveste destul de bună – intermediară”.

Versiunea finală a primit aprobarea lui, a spus el.

„Este de fapt un scenariu foarte bun şi emoţionant. Şi spun asta ca cineva care este oribil în privinţa scenariilor. Acesta a fost genial”.

Prima carte a lui Fielding, „Bridget Jones’s Diary”, a fost publicată în 1996, iar continuarea „Bridget Jones: The Edge of Reason” a fost lansată trei ani mai târziu.

Scrise sub forma unui jurnal personal, romanele relatează viaţa unei femei nefericite de 30 şi ceva de ani, care lucrează singură şi locuieşte în Londra.

În 2001, a fost lansată prima adaptare cinematografică cu actriţa americană Zellweger, cu Grant în rolul lui Daniel Cleaver şi Colin Firth în rolul lui Mark Darcy.

„Bridget Jones: Mad About The Boy” va fi lansat în Marea Britanie de Valentine’s Day 2025.