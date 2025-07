Iga Swiatek trece de Belinda Bencic și va juca prima sa finală la Wimbledon în compania Amandei Anisimova

Jucătoarea de tenis poloneză Iga Swiatek (locul 4 WTA) a învins-o pe elvețianca Belinda Bencic (locul 35 WTA) în semifinalele de la Wimbledon și va juca finala în compania surprizei Amanda Anisimova.

Anisimova, în vârstă de 23 de ani, a trecut de lidera mondială Aryna Sabalenka pentru a ajunge în prima sa finală de Mare Șlem.

Swiatek s-a impus fără prea multe emoții, după o oră și 11 minute, cu 6-2, 6-0.

A fost cel mai bun parcurs din carieră la Wimbledon pentru Belinda Bencic. Totodată, victoria din semifinale o conduce pe ocupanta numărului patru mondial în prima sa finală la Wimbledon.

Finala dintre Amanda Anisimova și Iga Swiatek va avea loc sâmbătă, 12 iulie.

Sensational Swiatek strikes on Centre Court ✨

Iga Swiatek produces a remarkable performance against Belinda Bencic to win 6-2, 6-0 and reach her first #Wimbledon final 👏

A defiant semi-final showing from the No.8 seed 👊 pic.twitter.com/NGGOI62uIk

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025