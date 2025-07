Surpriză produsă în semifinalele de la Wimbledon: Amanda Anisimova o elimină pe lidera mondială Aryna Sabalenka și merge în finală

Amanda Anisimova (locul 12 WTA) a reușit să producă inevitabilul, joi, eliminând-o pe lidera mondială Aryna Sabalenka în semifinalele Wimbledon și merge pentru prima dată în cariera sa într-o finală de Mare Șlem.

Anisimova a ieșit învingătoare după două ore și 38 de minute, la capătul unui duel cu Sabalenka de trei seturi: 6-4, 4-6, 6-4.

Americanca, în vârstă de 23 de ani, o va întâlni în finală pe câștigătoarea semifinalei dintre Belinda Bencic (locul 35 WTA) și Iga Swiatek (locul 4 WTA).

Rezultatul reprezintă a şasea victorie pentru Anisimova împotriva unei jucătoare de Top 5 şi prima împotriva unei jucătoare care ocupă locul 1 mondial. Patru dintre aceste victorii de Top 5 au fost obţinute împotriva Arynei Sabalenka, potrivit News.ro.

„The moment of this young woman’s life” 👏

Amanda Anisimova completes an extraordinary semi-final to defeat No.1 seed Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4 and book her spot in her first ever #Wimbledon final 💥

Take. A. Bow. ♥️ pic.twitter.com/WexH4VL2k2

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025