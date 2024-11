Hugh Grant spune că a devenit tată când era prea bătrân/ Actorul în vârstă de 64 de ani este tatăl a cinci copii, cel mai mic are 6 ani/ „Am nevoie de o perioadă lungă într-un sanatoriu”

Dragostea este peste tot în jurul lui Hugh Grant – chiar dacă a găsit-o puțin mai târziu în viață, scrie revista People.

Actorul în vârstă de 64 de ani, a apărut recent în podcastul Smartless și a fost întrebat despre câți copii are. „Ei bine, noi credem că sunt cinci”, a răspuns Grant în glumă.

„Dar i-am avut când eram mult prea bătrân, am început când aveam 51 de ani”, a continuat el. „Acum am 64 de ani, știi, iar cel mai mic are 6 ani, și am nevoie de o perioadă lungă într-un sanatoriu sau într-o abație”.

Grant a adăugat că se uită adesea la mănăstirea în care a locuit Maria din „Sunetul muzicii”, glumind: „Aș vrea să locuiesc acolo”.

Actorul este tatăl a cinci copii. Are două fete (Blue de 5 ani și Lulu, de 8 ani) și un băiat (John Mungo, 12 ani) cu actuala soție, Anna Eberstein. Iar cu actrița Tinglan Hong are o fată de 13 ani, Tabitha Xiao Xi, și un băiat de 11 ani, Felix Chang Hong.

La începutul acestei luni, Grant a participat la emisiunea Kelly Clarkson Show, unde a vorbit despre creșterea celor cinci copii ai săi. Și a recunoscut că e puțin solicitant pentru el să se joace cu ei.

„Vreau să spun că e multă agitație, eu sunt bătrân și e zgomotos, e insuportabil și mă mai ascund uneori în toaletă”, a glumit el.

Tatăl mândru a lăcrimat atunci când a povestit: „Adică, mă duc acasă în seara asta și, să recunoaștem, partea în care ei sar în brațele tale – copilul meu de 6 ani o numește «îmbrățișarea cimpanzeu». Chiar îmi place asta.”

„M-am făcut să plâng”, a adăugat el.

Starul din Notting Hill a apărut la emisiunea Jimmy Kimmel Live în octombrie și a discutat despre modul în care a ales numele pentru cele două fiice mai mici.

Grant a explicat că a fost într-un fel de „panică” atunci când a încercat să le aleagă nume copiilor.

„Am o fiică pe care am numit-o… Am fost un pic în panică cu soția mea în ziua în care i-am pus numele și ne-am gândit că ar fi frumos pentru ea când va fi mai mare dacă ar putea spune în baruri că numele ei mijlociu a fost Danger”, a spus Grant. „Așa că numele ei este Lulu Danger Grant”.

În ceea ce o privește pe fata de 8 ani, Grant a explicat că „o cheamă Blue pentru că din nou am intrat în panică cu privire la nume cu soția mea, așa că l-am întrebat pe fratele mai mare al fetelor, când cea mai mică încă nu se născuse.”

„I-am spus: „Vine un copil nou, cum ar trebui să-i spunem? Iar el a spus ‘Kevin’, pentru că acesta era Minionul lui preferat”, a spus tatăl a cinci copii, făcând referire la filmul Despicable Me. „Ne-am gândit să-i spunem Kevin, dar apoi i-am spus: ‘Mai bine te-ai gândi la altceva’. Așa că a spus Blue, pentru că era culoarea lui preferată.”

