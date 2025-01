Jaqueline Cristian, salt important în ierarhia WTA după calificarea în turul doi de la Australian Open

Jaqueline Cristian este în turul al doilea de la Australian Open, iar calificarea îi va aduce un salt important în clasamentul WTA: în ierarhia Live, sportiva din România a urcat 15 locuri în urma victoriei de luni.

Jucătoarea în vârstă de 26 de ani a trecut de Petra Martic după un meci intens de două ore și 35 de minute, scor 6-2, 4-6, 7-6(7).

Succesul îi aduce jucătoarei noastre un cec în valoare de 122.874 de dolari, dar și 70 de puncte WTA.

Grație acestor puncte, Jaqueline a înregistrat în ierarhia WTA Live un salt de 15 locuri, ea gâsindu-se în acest moment pe locul 67.

În funcție de parcursul ei, dar și al jucătoarelor aflate în vecinătatea ei în clasament, Cristian mai poate urca în ierarhie (sau chiar coborî).

În acest clasament în timp real, Jaqueline Cristian se află fix sub Sorana Cîrstea, cea care ocupă locul 66 (a fost eliminată în runda inaugurală de la Australian Open).

Cel mai bun loc pe care Jaqueline Cristian s-a găsit până acum în carieră în clasamentul WTA a fost 57 (în data de 29 iulie 2024).

Reamintim că în următorul meci de la Antipozi, Jaqueline va da peste italianca Lucia Bronzetti, locul 76 mondial, cea care a trecut de Victoria Azarenka, favorită 21, scor 6-2, 7-6(2).

Jaqueline really had to work for it though. She start off on fire. But Martic never back down and always fought back. Pushing Jaq to a 10 point match tiebreak. Jaq kept her cool though and was able to get the win to move on. Jaqueline Cristian defeated Petra Martic 6-2, 4-6, 7-6. pic.twitter.com/AqLBHxU3eU

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 13, 2025