Jaqueline Cristian, în turul doi la Australian Open după un meci intens de două ore și 35 de minute

Jaqueline Cristian a făcut luni pasul în turul al doilea de la Australian Open, jucătoarea din România trecând după un meci maraton de două ore și 35 de minute de Petra Martic.

Locul 82 în clasamentul mondial, Cristian (26 de ani) a trecut de Martic în trei seturi, scor 6-2, 4-6, 7-6(7). Jucătoarea din Croația ocupă locul 131 WTA și a ajuns pe tabloul principal de la Melbourne din postura de lucky-loser.

În următorul meci de la Antipozi, Jaqueline va da peste italianca Lucia Bronzetti, locul 76 mondial, cea care a trecut de Victoria Azarenka, favorită 21, scor 6-2, 7-6(2).

De știut:

Jaqueline really had to work for it though. She start off on fire. But Martic never back down and always fought back. Pushing Jaq to a 10 point match tiebreak. Jaq kept her cool though and was able to get the win to move on. Jaqueline Cristian defeated Petra Martic 6-2, 4-6, 7-6. pic.twitter.com/AqLBHxU3eU

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 13, 2025