Japonia evaluează ce rol ar putea juca în furnizarea de garanţii de securitate Ucrainei

Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, a declarat marţi că Japonia va lua în considerare ce rol va juca în furnizarea de garanţii de securitate Ucrainei în cadrul limitelor legislaţiei naţionale în timp ce discuţiile conduse de Statele Unite pentru a pune capăt războiului cu Rusia continuă, informează agenția de știri EFE.

Premierul japonez a făcut aceste comentarii după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a menţionat într-un program de televiziune american că Japonia se află printre naţiunile care colaborează pentru a contura un eventual plan de garanţii de securitate pentru Kiev, pentru a descuraja orice agresiune rusă în viitor.

„Ne vom juca rolul în mod corespunzător având în vedere ceea ce putem şi trebuie să facem în cadrul legal şi al capacităţilor noastre”, a afirmat premierul Ishiba în declaraţii pentru presă la Kantei, sediul guvernului japonez, transmite Agerpres.

„În acest moment nu putem spune specific ce avem de gând să facem” în cadrul acestui plan de garanţii, a adăugat şeful guvernului japonez, conform declaraţiilor preluate de agenţia de ştiri Kyodo.

Constituţia actuală a Japoniei, care a intrat în vigoare în 1947 în timpul ocupaţiei americane de după cel de-al Doilea Război Mondial, permite utilizarea forţei doar pentru propria apărare, ceea ce limitează acţiunile ţării în străinătate. Forţele sale armate, denumite Forţele de Autoapărare, au participat în trecut la misiuni de pace şi antipiraterie în străinătate, dar desfăşurarea şi funcţiile lor trebuie să fie măsurate milimetric pentru a se conforma cadrului legislativ naţional.

După întâlnirea preşedintelui american, Donald Trump, cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi lideri europeni la Washington, la care a participat şi secretarul general al NATO, Mark Rutte a declarat într-un interviu pentru Fox News că executivul american „vrea să fie implicat” într-un efort internaţional pentru a oferi securitate Ucrainei, condus de Regatul Unit şi Franţa, şi care include state precum Japonia şi Australia.

Mark Rutte a subliniat, totuşi, că în cadrul întâlnirii de la Casa Albă nu s-a convenit desfăşurarea de trupe pe teren şi nu s-au concretizat roluri specifice, inclusiv pentru SUA.

Prim-ministrul Ishiba a lăudat iniţiativa preşedintelui Trump de a încerca să aducă pace în Ucraina prin întâlnirea cu Volodimir Zelenski, care a urmat summitului de vineri cu preşedintele rus, Vladimir Putin, în Alaska precum şi dorinţa sa de a organiza o întâlnire trilaterală pentru a face progrese în negocieri.

„Important este să obţinem un armistiţiu cât mai curând posibil şi o pace justă”, a subliniat liderul nipon, care a evidenţiat necesitatea de a se evita ca cetăţeni nevinovaţi atât din Ucraina, cât şi din Rusia să devină victime ale războiului.