Jannik Sinner, Novak Djokovic și Jack Draper se retrag de la turneul Toronto Masters 1000

Organizatorii Mastersului 1000 de la Toronto (27 iulie – 7 august) au anunțat duminică forfaitul a trei jucători de top – liderul mondial Jannik Sinner, proaspăt câștigător la Wimbledon Novak Djokovic și Jack Draper, transmite L’Equipe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cel puțin trei jucători din top 10 mondial nu vor fi prezenți la turneul canadian. Sinner și Djokovic, în vârstă de 38 de ani, s-au retras „pentru a se recupera după Wimbledon”, potrivit organizatorilor. Italianul, numărul 1 mondial, a câștigat duminica trecută turneul de la Wimbledon, învingându-l pe sârbul aflat pe locul 6 ATP în semifinală.

Jack Draper va lipsi de asemenea, din cauza unei „accidentări” la brațul stâng. El nu va participa nici la turneul de la Cincinnati (5 – 18 august). Britanicul, aflat pe locul 5 în clasamentul mondial, a fost eliminat încă din turul al doilea la Wimbledon, de către Marin Cilic.

Jannik Sinner and Novak Djokovic have been forced to withdraw from the 2025 National Bank Open in Toronto as they recover following Wimbledon. Jack Draper has also withdrawn due to injury.

— National Bank Open (@NBOtoronto) July 20, 2025