Iulian Iancu i-a vândut lui Horațiu Potra în 2023 o casă în Mediaș cu 360.000 de euro. Iancu, fost deputat PSD, a fost respins de Klaus Iohannis din guvern pe motiv că ”periclitează” parteneriatele strategice ale României. Iancu: Nu l-am întâlnit niciodată

Fostul deputat PSD Iulian Iancu i-a vândut în 2023 lui Horațiu Potra o casă cu suma de 360.000 de euro. Informația apare în declarația de avere a lui Iancu, care este acum membru în conducerea Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE). Iancu este un personaj controversat în sectorul energetic, respins de Klaus Iohannis din guvern în 2019, iar Horațiu Potra e acuzat că i-a furnizat servicii de protecție lui Călin Georgescu.

Președintele Klaus Iohannis a respins în 2019 numirea lui Iancu ca vicepremier în guvernul PSD-ALDE controlat de Liviu Dragnea pe motiv că ”periclitează parteneriatele strategice” ale României.

Vezi aici declarația de avere a lui Iulian Iancu în care apare tranzacția cu Horațiu Potra

Iohannis nu a dat detalii specifice la acel moment, dar a spus că ”Resping propunerea pentru funcția de vicepremier pentru teme economice. De asemenea, există decizii asumate, în numele statului român, în baza parteneriatului strategic cu statele occidentale, pe care nu vreau să le periclitez cu numiri precum cea vehiculată de PSD. România are un drum european, un drum prin care își consolidează statul de drept și valorile democratice, și nu pot accepta propuneri contrare acestei direcții”.

Iulian Iancu a fost acuzat public de mai mulți lideri politici că ar proteja interesele companiei ruse Gazprom în România. El l-a dat în judecată pe Ludovic Orban pentru această afirmație și a câștigat procesul pe fond în 2019, dar Ludovic Orban a făcut apel și Curtea de Apel București a admis în 2022 apelul și a schimbat în tot sentinţa, în sensul că a respins acţiunea ca neîntemeiată. Iancu a făcut recurs la Înalta Curte.

În 2008, Iulian Iancu era descris în telegramele Wikileaks chiar de către colegul său de partid, Georgian Pop, drept politician „controlat de Gazprom”. Tot Georgian Pop spunea la acea vreme, citat de oficialii americani, că Iulian Iancu „va susţine South Stream şi propunerile Rusiei pentru instalaţii de depozitare a gazului în Mediaş, Moldova şi Bucureşti”.

În ciuda controverselor din cariera sa politică, PSD l-a susținut pe Iancu în 2022 pentru postul de membru al Comitetului de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), unde a fost numit prin vot al Parlamentului.

Întrebat de G4Media cum a ajuns să îi vândă casa lui Horațiu Potra, șeful unei firme de mercenari implicat și în campania lui Călin Georgescu, Iulian Iancu a spus că nu îl cunoaște pe acesta și că de tranzacție s-a ocupat cumnatul său.

”Casa a fost scoasă la vânzare cu mulți ani în urmă. În tot acest timp, împuternicirea legală pentru vânzare a avut-o cumnatul meu care locuiește în Mediaș. Singurul care a putut plăti pretul cerut, asa cum reiese si din declaratia de avere si care a mai cumparat si alte case din preajma casei noastre, a fost el (Horațiu Potra – n.red.). Tranzactia a fost realizata absolut legal conform imputernicirii si a fost realizata de catre cumnatul meu. Martori sunt notarul si cei din cabinetul notarial. Precizez in mod expres ca eu si sotia mea nu l-am întâlnit niciodată, nu am vorbit niciodată cu el, nu l-am cunoscut înainte și nici după tranzacție. Eu personal deși am locuit mulți ani în Mediaș nu am stiut că există acest om. Nu l-am întâlnit nici măcar accidental. Am aflat detalii despre viața lui doar acum cu prilejul alegerilor”, a declarat Iulian Iancu pentru G4Media.

Horaţiu Potra, consilier local în municipiul Mediaş, cunoscut drept lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa, e cercetat de procurori pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, orice operaţiuni cu articole pirotehnice şi instigare publică.

El a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, dar instanțele au respins și arestarea preventivă a acestuia, și controlul judiciar cerute de procurori. El este liber acum.

Horațiu Potra a încercat de mai multe ori să obțină funcții publice (primărie, consiliu județean, parlament) și apare în fotografii alături de reprezentanți ai PSD Sibiu la alegerile din 2024 și cu Lavinia Șandru de la PUSL (partidul fondat de turnătorul la Securitate Dan Voiculescu, patronul de facto al trustului Antena).

După pandemia COVID-19, Horațiu Potra s-a filmat cu maceta în mână în vreme ce amenința conducerea țării: „Sunteți, toți, niște trădători de țară” le spunea acesta, după cum a semnalat duminică și Antena 3.