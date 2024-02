ISW: Doborârea avionului de recunoaștere A-50 de către Ucraina, motiv de „mare îngrijorare” în spațiul informațional rusesc

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW) a monitorizat spațiul informațional rusesc pentru discuții și a remarcat „o mare îngrijorare” în legătură cu desfășurarea avioanelor, având în vedere cât de greu se dovedesc a fi apărate, relatează Sky News.

Vineri au apărut relatări privind doborârea de către Ucraina a unui alt avion de recunoaștere rusesc A-50, al doilea în doar câteva luni.

Șeful serviciului de informații militare GUR din Ucraina a declarat ulterior că operațiunea de doborâre a avionului a fost planificată în două săptămâni și a lăsat Rusia cu doar șase A-50 operaționale.

Generalul-locotenent Kyrylo Budanov a sugerat, de asemenea, în mod criptic, că un alt A-50 va „cădea” și va forța Rusia să înceteze să mai lanseze avioanele „non-stop”.

„[Un] milblogger rus a afirmat că pierderea unui al doilea A-50 rusesc în această iarnă este problematică, deoarece Rusia avea deja un deficit de aceste avioane înainte de invazia sa la scară largă în Ucraina”, a adăugat ISW.

Acesta a afirmat că Rusia ar putea să se îndrepte către China pentru sisteme similare sau ar fi forțată să creeze „sisteme de control aerian și de avertizare timpurie (AWACS) inferioare”.

De asemenea, ISW notează că confuzia cu privire la arma folosită pentru doborârea avionului a evidențiat probleme mai profunde în cadrul armatei ruse – și anume că indivizii din cadrul acesteia erau mai mult concentrați pe propria carieră decât pe succesul mai larg al „operațiunii militare speciale”.

„Un milblogger rus a afirmat că forțele rusești au raportat „la vârf” (ceea ce înseamnă, probabil, la înaltul comandament rus) că o rachetă Patriot ucraineană a doborât A-50″, notează ISW.

Acest lucru este în contradicție cu rapoartele din Ucraina, care au citat surse GUR care au declarat că A-50 a fost doborât cu un sistem S-200 modificat.

„Milblogger și alții și-au exprimat îndoiala că această versiune [rusă] a evenimentelor este adevărată și au criticat problema „sistemică” a personalului rus care se gândește doar la sine și la carierele lor din „autoconservare””, a adăugat ISW.