Israelul este pregătit să sprijine Libanul în eforturile sale de a dezarma teroriștii Hezbollah, transmite biroul lui Netanyahu

Israelul este pregătit să sprijine Libanul în eforturile sale de a dezarma gruparea teroristă Hezbollah, a anunţat luni biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, după o decizie a cabinetului libanez de a aproba un plan american de dezarmare a grupării susţinute de Iran, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Anterior în cursul acestei luni, cabinetul libanez a aprobat obiectivele unui plan-cadru american menit să dezarmeze Hezbollah şi alte facţiuni armate, o decizie care a provocat diviziuni intense în ţară.

Biroul lui Netanyahu a precizat că, dacă armata libaneză începe implementarea planului, Israelul va lua în considerare paşi reciproci, inclusiv reducerea prezenţei sale militare, în coordonare cu un mecanism de securitate condus de SUA.

Planul de acţiune a fost propus de trimisul american Tom Barrack şi reprezintă cel mai detaliat plan de până acum pentru limitarea puterii militare a Hezbollah.

Gruparea a respins apelurile repetate la dezarmare, în special după războiul său cu Israelul de la sfârşitul lui 2024, în urma căruia părţi din Liban au ajuns în ruine.

Un armistiţiu intermediat de SUA între Liban şi Israel în noiembrie a pus capăt conflictului, a cerut Libanului să confişte toate armele „neautorizate” din ţară şi a promis că Israelul va opri operaţiunile ofensive împotriva unor ţinte libaneze.

Cu toate acestea, Israelul a menţinut trupe în cinci poziţii de-a lungul frontierei sudice a Libanului şi a continuat să lanseze lovituri aeriene despre care susţine că sunt îndreptate împotriva combatanţilor Hezbollah şi a depozitelor sale de arme.

